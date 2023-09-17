曾受幫忙啟發入隊 過來人身分伴失蹤者家人

山上親身尋人 山下參與後勤

今次Christine合共上山8天，其餘時間亦有不少工作，包括整合民間資訊、實地考察有可能接收到事主電話訊號的基站、與不同專業界別的義工聯絡、制定行動組翌日的搜索路線、到失蹤者家中收集電腦資料等。Christine慶幸自己不用為口奔馳，可以全程投入搜救工作。

她說隊內不少義工都很有心，其中一人身體抱恙，不適合上山，但仍親身走訪科學園、黃竹洋、比華利山、馬鞍山欣安邨等不同地方，觀察及拍攝基站和附近情况，再將數據交給李偉鵬及其他有相關背景的義工製作搜救地圖。事主遺體尋獲當日，她陪伴家屬到現場，事後亦親身考察發現事主的位置，了解行動過程的推論是否合理、計算有沒有大偏差、推論事主當日所走的路線，希望下次可以做得更好。

曾有信心尋獲事主 惜遇蘇拉黑雨

回想今次搜索經歷，Christine表示一開始其實頗有信心，因為她聽過事主失蹤3日後與家人對話的錄音，感覺事主當時說話清晰，似乎仍然清醒，加上事主曾向家人發送自拍照，見到黃牛山標高柱，以為有機會尋獲生還者。可惜一直遲遲未有好消息，日子一天一天過去，加上颱風蘇拉及黑雨洗禮，Christine開始覺得失望，但「哪怕係遺體都會搵」，一班義工並無放棄搜索，最終消防在一處密林發現事主遺體，總算為家屬了結心事。