測量繪地圖30年 曾替滑翔傘員失蹤任專家證人

曾任政府測量主任 大學講師

李偉鵬在前香港理工學院完成土地測量高級文憑課程，後加入政府擔任測量主任，考取獎學金後，赴英國修讀地理信息系統碩士課程，畢業後獲當地一所顧問公司聘請。該公司後來承接赤鱲角機場填海項目，公司見他會講廣東話，於是派他返港參與項目。後來輾轉在港開設顧問公司，一做便接近30年，主要提供土地測量、航空拍攝、繪製地圖、資訊科技、地理信息系統等相關服務。過去近20載，李亦擔任過多間大專學院講師，教授地理信息系統相關科目。

滑翔傘飛行員鍾旭華2018年在大嶼山伯公坳遇強風失蹤，5日後被尋回遺體，李偉鵬在該宗死因研訊中擔任專家證人，向法庭解釋「Google Timeline」內含GPS、Wi-fi與其他訊號等資訊，記錄事主生前蹤迹，可能有助搜救，而當時政府部門沒有即時接納上述由家屬提供的資訊，耽誤拯救鍾旭華的時間。李稱，今次事主甯國良就因關閉了「Google Timeline」的自動記錄位置功能，因此未能循此方向尋找。