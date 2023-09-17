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男子黃牛山失蹤失救 民間搜索隊逐個基站定位 測量師盼電訊商公開數據助人

【明報專訊】57歲男子甯國良在沙田黃牛山行山失蹤逾20天，遺體上周二尋回。除多個政府部門，連日來不少民間團體風雨不改協助搜索，其中測量師李偉鵬運用自己專業知識，以無人機航拍後再將照片放上網讓網民「人肉搜索」；又為計算事主手機訊號以估計其位置，曾要求各區友人及義工「行出街、打開窗」，實地考察基站高度及位置。他慨嘆電訊商掌握準確的基站數據，卻因商業機密而拒絕公開，導致民間義工要花額外人手及時間逐個基站觀察，冀日後可公開數據。

明報記者 楊佩珊

甯國良失蹤後第3天有致電家人求救，可惜未能講出自己準確位置。李偉鵬憶述，就在甯失蹤約3天後，之前因工作認識的一名紀律部隊成員接觸他，問他可否協助搜救，結果一幫便是18天。他形容自己「日以繼夜」參與，連公司事務都放在一旁。被問到為何如此落力，他先說笑稱「因為有人讚我幾句」，表示救人「不可推卻、一定要做」，如果自己有能力便「試吓做多啲」。李表示今次搜救過程他自己亦學到很多新知識，是平常方法吸收到的10倍。

視域分析手機訊號縮窄搜索範圍

李偉鵬透過地理信息系統下的視域分析，推測失蹤者手機訊號有機會從何地發出，縮窄搜索範圍。他獲悉事主手機接收到教育大學、富安花園、科學園等基站發出的訊號，再通知義工實地到上述地方觀察每棟樓有多高、哪一棟樓有基站、天線朝向、離天台地面多高，再將資料輸入電腦模式運算並修正，得出16個事主手機可能出現的區域。他說，尋回遺體的地方位於上述其中一個有可能接收訊號的範圍邊緣，印證尋人方法有價值。

稱尊重基站數據商業機密

盼救人可酌情透露部分資訊

李偉鵬慨嘆電訊商掌握所有基站數據，卻因商業機密為由拒絕公開，但天線安裝地點和朝向，有相關知識的人一看便知。李稱尊重電訊商的商業秘密，「以前地圖都係秘密」，但認為他們亦應秉持商業道德，在特別情况下透露部分資訊，增加民間搜索的成功機會。李偉鵬明白政府部門不宜向民間透露相關資料，民間若要加快搜索亦要同步計算。

另外，李偉鵬亦曾出動3天，到茅坪安排無人機飛往預先編排好的「S」型航道拍攝，確保每張航拍相片之間沒空隙或重疊，再將逾2000張航拍照片放上網讓市民以肉眼搜索疑似事主的人形物，不少熱心市民下載，不過李承認在密林使用航拍尋人有其限制，如事主被樹葉遮蓋便無法被看到。

李偉鵬又批評香港大部分郊野地區仍未能接收到電話訊號，大大落後於其他國家，希望政府盡快斥資興建。

通訊局稱基站覆蓋95%遠足徑

通訊事務管理局辦公室回應，營辦商已在全港郊野公園設立了33個無線電基站，覆蓋約95%漁護署轄下遠足徑。通訊辦將會繼續提供誘因，鼓勵營辦商改善在偏遠地區的流動網絡覆蓋。

消防處表示，在不影響行動效率及尊重私隱的前提下，會適時公布搜救行動消息，如失蹤者最後露面時地及主要搜索範圍等。消防留意到有市民及民間團體自發組織搜救，明白市民熱心，但攀山拯救工作存在風險，救援人員需具備專業搜救技術、裝備、訓練及知識。消防處不鼓勵市民參與救援，過往曾有熱心巿民自發搜救時發生意外，需要額外資源拯救。

消防處暫無計劃與民間合作搜救

消防處表示，今次行動已蒐集大量資料，包括電訊商提供的事主電話訊號數據，利用地理資訊地圖詳細分析後，以計劃搜索路線及調派資源。消防處沒有與民間義工或團體合作，暫時亦沒有相關計劃。警方稱，已積極聯同部門盡力搜救，裝備及部署等屬行動細節，不便公開。

李偉鵬稱，自己今次角色猶如各方橋樑，全程投入參與，下次如獲邀亦會幫忙，但認為如每次都像全職上班一樣並不恰當。長遠而言，他認為政府與民間應建立一套溝通模式，尋找有公信力者甚至受薪者擔任橋樑。

相關字詞﹕搜救 測量師

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