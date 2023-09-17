甯：揪紅山僭建專業人士提控 獨立屋巡查優次 考慮臨海斜坡因素

甯漢豪昨在港台《星期六問責》稱，地政總署及屋宇署即將針對紅山半島懷疑僭建及霸佔官地情况展開大規模巡查。被問到當局過去沒就僭建及佔用官地個案執法，甯否認是政府人員失誤，稱政府處理相關個案須按緩急排序，亦不是一日或一年間可清理所有個案。

認紅山未列主動巡查清單

甯漢豪承認，紅山半島不在過去幾年屋宇署的主動巡查清單內，但未來針對獨立屋的巡查不會局限於紅山半島，相信臨海及位處斜坡將是屋宇署考慮主動巡查的因素之一。她解釋，因獨立屋業主有可能將僭建物延伸至附近斜坡，亦會為斜坡安全帶來危險。

本研社研究稱3屋苑「重災」

本土研究社日前發表研究報告，稱透過2023年最新衛星圖辨認獨立屋霸佔官地情况，發現全港最少173間疑似違規。本研社成員陳劍青昨回應查詢稱，研究報告中八九成屋苑位於斜坡或臨海，「重災區」包括大潭玫瑰園、屯門蟠龍半島及聽濤小築等，當中玫瑰園15間獨立屋中，有13間疑似佔用官地，並涉破壞地質結構；另臨海的聽濤小築則有單位疑有僭建物。

陳劍青稱，今次政府人員數天內已能確認紅山半島3間獨立屋違建，相信不少人都知道全港不少屋苑違建的情况，故政府有需要就此全面調查，並確立有關執法行動的時間表。

議員料執法足阻嚇 倡加緊跟進

立法會議員江玉歡認為，今次政府就紅山半島違建執法是對工程和建造業界很大的警醒，相信能阻嚇專業人士不要參與違建工程；一般政府會就僭建個案發出清拆令，要求業主限期內還原建築物，但建議政府加緊跟進有關個案和執管工作。

民主黨發展政策發言人吳永輝表示，政府擁有航拍、直升機等先進科技設備，相信應十分清楚霸佔土地、僭建等情况，申訴專員公署等部門須主動調查相關政府部門。吳認為政府優先處理具即時危險的原則本來正確，但執行上令市民質疑是否達官貴人就可利用「執法需有先後次序」避過規管，當局應採取更積極執法態度，如罰款或勒令補地價等。

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