孖仔同財困情困燒炭亡 母月初收追債信息

同任電工 兄失戀搬往弟家

昨午4時許，警方接獲一名40歲徐姓女子報案稱其男友自上周三起失去聯絡，並在其寓所外聞到異味。警方接報後到元朗舊墟路33號采葉庭第8座一單位調查，單位無人應門。消防到場破門，發現兩具男屍，當中包括報案人的40歲黃姓男友及其孿生哥哥，警方懷疑有人燒炭自殺，現場沒有發現遺書，死者死因有待調查。現場所見大廈保安嚴密，有警員在場調查。至昨晚上近9時，仵工將二人屍體抬離單位。

據了解，兩名男事主均任兼職電工，兩人本來分開住，居於深水埗的「大孖」3周前失戀，搬到「細孖」位於采葉庭的寓所暫住。

未收到生活費 弟女友到訪揭發

據悉「大孖」欠債，金額不詳，其母月初收過相關追債信息。至於「細孖」感情生活亦不順遂，與女友徐女感情生變，離離合合，他上周曾答應向徐支付生活費，但之後一直未過數。數天前徐曾上門了解，但沒有人應門。徐以為對方不想理會她，於是離開，幾日後再到訪揭發事件。

據悉現場開着燈及冷氣，兩兄弟躺在牀上明顯死亡，單位內有一盤燒過的炭，現場未有發現遺書。

防止自殺求助熱線

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