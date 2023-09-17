丘應樺盼港 明年入RCEP

國務院總理李強、副總理丁薛祥、外長王毅先後表態支持香港加入RCEP。丘應樺表示，根據港府收到的情况，RCEP 15個成員國大部分都支持香港加入RCEP。翻查資料，新加坡、印尼、馬來西亞、越南、柬埔寨等先後表態支持香港加入，港府曾在新聞稿感謝東盟秘書長高金洪支持香港加入RCEP；東盟外的澳洲、日本、韓國及新西蘭則未公開表態。

香港去年1月申請加入RCEP，丘應樺昨在商台《政經星期六》表示，有經濟體國會早前才完成核准RCEP，RCEP現在才審核其他經濟體申請，預計需一段時間處理。他認為，未加入RCEP對本港經濟有影響，但未必重大。翻查資料，菲律賓國會今年2月核准RCEP框架，今年6月生效，是RCEP的15國除緬甸外最後一個核准的地區。

近年推動民間外交的全國政協副主席梁振英接受有線新聞《有理有得傾》訪問稱，香港在推動「一帶一路」人文交流比內地更方便，很多工作上不宜由政府推動。他舉例，「一帶一路」沿線國家、政治人物、反對黨及反對黨媒體，會質疑中國或香港政府「用錢收買人心、一定有政治圖謀」，反而以民間力量更易民心相通。

料明年首季進出口始好轉

至於香港進出口連續多月下跌，丘應樺相信今年第四季也比較淡靜，可能到明年首季才比較好轉。丘說，投資推廣署今年至今已有272間外國企業落戶香港，而本港目前包括內地在內的外資企業達9000多間，反駁外界說企業撤離往新加坡，「𠵱家返晒嚟」。