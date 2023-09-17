明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

丘應樺盼港 明年入RCEP

【明報專訊】香港正申請加入被譽為全球最大規模的自由貿易協定《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP），惟今年料未能成事。商經局長丘應樺昨表示，預計RCEP成員今年內開會討論其他經濟體的申請，希望香港明年可盡快加入。

國務院總理李強、副總理丁薛祥、外長王毅先後表態支持香港加入RCEP。丘應樺表示，根據港府收到的情况，RCEP 15個成員國大部分都支持香港加入RCEP。翻查資料，新加坡、印尼、馬來西亞、越南、柬埔寨等先後表態支持香港加入，港府曾在新聞稿感謝東盟秘書長高金洪支持香港加入RCEP；東盟外的澳洲、日本、韓國及新西蘭則未公開表態。

香港去年1月申請加入RCEP，丘應樺昨在商台《政經星期六》表示，有經濟體國會早前才完成核准RCEP，RCEP現在才審核其他經濟體申請，預計需一段時間處理。他認為，未加入RCEP對本港經濟有影響，但未必重大。翻查資料，菲律賓國會今年2月核准RCEP框架，今年6月生效，是RCEP的15國除緬甸外最後一個核准的地區。

近年推動民間外交的全國政協副主席梁振英接受有線新聞《有理有得傾》訪問稱，香港在推動「一帶一路」人文交流比內地更方便，很多工作上不宜由政府推動。他舉例，「一帶一路」沿線國家、政治人物、反對黨及反對黨媒體，會質疑中國或香港政府「用錢收買人心、一定有政治圖謀」，反而以民間力量更易民心相通。

料明年首季進出口始好轉

至於香港進出口連續多月下跌，丘應樺相信今年第四季也比較淡靜，可能到明年首季才比較好轉。丘說，投資推廣署今年至今已有272間外國企業落戶香港，而本港目前包括內地在內的外資企業達9000多間，反駁外界說企業撤離往新加坡，「𠵱家返晒嚟」。

相關字詞﹕丘應樺

上 / 下一篇新聞