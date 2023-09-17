中聯辦主任首檢閱警結業操 鄭雁雄盼築牢國安防線 防反中亂港捲土重來

蕭澤頤：一向有邀不同界別者

鄭雁雄於檢閱禮致辭讚揚警隊「紀律嚴明」，彰顯專業質素，即使近年面對黑暴、疫情、制裁等各種考驗，依然無畏無懼，忠於職守，為香港「從由亂到治、走向由治及興的階段作出重大貢獻」，「是香港衛士、國家功臣」，是一份光榮職業。他寄望警隊上下克盡職守、忠誠專業，繼續嚴格執行《港區國安法》與本地法律，維護國家安全及特區的憲制秩序。

他又希望警隊加強與政府其他部門、區議會及地區關愛隊合作，與內地公安高校、外地的警察學院加強合作聯繫，以鞏固良好警民關係和持續提升水平。其餘出席嘉賓包括政務司長陳國基、保安局長鄧炳強、駐港國安公署副署長李江舟等。

14人藉輔警選拔計劃獲聘

昨有28名見習督察及127名警員結業，當中14名學警為首批透過「輔警選拔委任計劃」獲聘任的學員，可免除小組面試及體能測試並縮短受訓時數。警方稱，計劃屬試驗性質，為期兩年，每年接受兩次申請，無名額限制。申請者須符合四大條件，包括在輔警服務最少一年以上，過去3年內累積多於1000小時的志願行動時數、獲所屬警區督察或以上職級的推薦、符合正規警員的基本入職要求及擁良好服務紀錄。第二次申請期為本月11日至下月6日。

透過計劃投考的輔警，可免除小組面試及體能測試，但保留心理評估、最後面試、基本法及國安法測試、體格檢驗、品格審查和最後覆核。而計劃學員受訓時數將由一般的27周減至14周，課程內容亦會相應調整，惟課程範圍及考核標準不變，聘用條款及服務條件亦與一般入職的警員無異，畢業後會先被分派到軍裝巡邏小隊。蕭澤頤稱，警隊會適時提供措施吸納人才，期望提供渠道讓兼任輔警的各界專業人士加入，其專業背景將有助警隊提升服務質素。

改要求後 警員投考增九成

另外，今年5月起警隊調整部分投考要求，最低身高及體重要求、視覺敏銳度測試取消，新增「警員中英文筆試」，視通過者永久符合相關職級的語文能力要求。蕭澤頤稱調整後今年5至8月間有5241人投考，較去年同期高74%，當中警員投考急升91%，督察投考則升52%。