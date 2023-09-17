南下避戰 文人筆下小村滿載美好回憶

長春社高級公共事務經理李少文說，大部分文人於1948至1949年間遷入九華徑暫居，例如詩人臧克家只住了3個月，但這短短日子令他們留下深刻印象，漫畫家方成於1987年發表的文章〈憶九華徑〉記述自己「離開香港30多年了，那個小村莊恐怕早已被高樓大廈吞沒，一點也剩不下。但九華徑的印象還清晰地留在我記憶中，至今不忘」。國畫大師黃永玉《沿著塞納河到翡冷翠》一書形容九華徑是「破落美麗的天堂」。

臧克家憶土屋：朋友你來我往

李少文說，九華徑對眾多文人有重要意義，不但令他們在國家動盪中有喘息機會，亦提供了交流平台。他們在九華徑居住期間完成了不少文學作品，例如王任叔的《鄰人們》、方成於1948年8月開始在《大公報》連載四格漫畫、黃永玉將他的板畫投稿到《大公報》。九華徑亦成為一眾南下文人日後的美好回憶，詩人臧克家形容自己居住的86A號屋為「土屋」，「文藝界的朋友你來我往。一進土屋，都是笑着說：小橋流水人家，這新居真有詩意呀！」

作家巴波的妻子李琪樹曾發表文章〈「久違」了〉憶述「方成和端木蕻良、單復三個單身漢在這個小村莊組成一家」、「12月的一個晚上，方成、單復、陸志庠，不約而同來到這座小樓，大家聚在黃永玉的小屋，海闊天空地神聊」。方成的〈憶九華徑〉亦道：「我們生活在一起，遠離喧囂的城市。工作是各幹各的，讀書、學習都很專心，志同道合，有着共同的理想和希望。」

（城市保育）