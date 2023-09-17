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九華徑昔17文人居9屋 僅3獲評級 長春社稱對文壇歷史重要 倡舊村完整保育

【明報專訊】被評為三級歷史建築的九華徑舊村22號「曾氏祖屋」早前被拆卸，長春社翻查文獻發現，國畫大師黃永玉不但於1940年代末入住22號屋，後來亦搬到毗鄰23號屋，居住時間更長，他當年為多名南下的著名作家、詩人、畫家、漫畫家在該村覓得居所暫住，至少17人分別入住9間村屋（見表），包括著名詩人臧克家，一時間文人雲集，部分建築更保留至今。長春社高級公共事務經理李少文認為，黄永玉等人在九華徑聚居的歷史價值不限於香港，對中國文壇而言也是非常重要，建議政府保留整條九華徑舊村，以及為村內舊屋評級，以彰顯其歷史價值。

明報記者 馬耀森

資料顯示，第二次國共內戰（1945至1949年）期間有多名內地來港的文化人聚居在九華徑，但僅記載黃永玉曾入住22號屋，亦即「曾氏祖屋」，未有資料顯示其他文人及藝術家入住的屋號。

長春社翻著作尋文人舊居

李少文翻查黄永玉及其他曾入住九華徑的文人著作，從內容提及九華徑舊村的特徵，從而辨識各人曾入住的房屋，結果發現至少17人分別入住9間村屋，當中只有3間被評為三級歷史建築，其餘均無評級，他認為古蹟辦應重新評估村內建築的歷史價值，以免有漏網之魚。

現時九華徑舊村有13組建築物被評為歷史建築，甚為分散，李少文質疑「一排多間相連的屋只有其中一間有評級，將來怎樣保育？」他說村內建築並非全部具建築特色，但該村有逾300年歷史，是現時市區保存較完整的古村，加上二戰前後有不少左派文人和國民黨名人入住，認為極具歷史價值，應全面保留，並修葺村內建築，向市民展示該村歷史。

黃永玉居23號屋時間更長

對於早前被拆卸的九華徑舊村22號屋，古蹟辦資料顯示於1934至1937年間建成，1940年代末至50年代初有多名左派知識分子如黃永玉、樓適夷及王任叔曾入住。李少文翻查1995年出版的文學周刊《文藝報》，當中由黃永玉撰寫的文章〈往事模糊蘆花岸——香港九華徑的一些回憶〉記述他自1948年春季來港，在灣仔住了數月後，作家樓適夷邀請他到九華徑，一同入住22號屋，並提及屋外有水井；黃永玉於1949年3月搬到隔鄰的23號屋，直至1950年9月，居住時間較22號屋更長，而23號屋沒有評級。

此外，黃永玉當時是一眾文人的核心人物，不少曾入住九華徑舊村的文人都是在他協助下找到居所，包括翻譯家蔣天佐、詩人陳敬容及漫畫家方成等，當中方成與漫畫家陸志庠入住同一間屋。根據方成的〈憶九華徑〉，他形容自己入住的「屋子旁邊一間堆飼草的小屋，樓上是木頭樓板，只有一尺見方的透氣窗戶」，李少文認為按描述應為九華徑24A，亦即方成是黃永玉的鄰居。

李少文說，經考證後，目前得知部分文人入住9間村屋，當中又以22至29號相連的村屋最集中，包括黃永玉、方成、作家端木蕻良、詩人蒂克等。至於其他散落村內其他地點的文人包括曾入住九華徑10號大屋的中國現代文藝理論家及劇作家楊晦，以及曾入住村口86A號屋的詩人臧克家等。

倡收地換地

至少保留23至29號屋

李少文認為即使不能保留全村，亦不應拆卸23至29號任何一間屋。他建議政府以收回土地或以換地方式將該組村屋整全保留，亦可為該組建築物列為暫定古蹟，「問題在於政府是否願意做」。

古蹟辦表示，九華徑共有13項獲評級的歷史建築，全部為三級，屬私人擁有，在尊重私有產權的大前提下，政府會為擁有歷史建築的私人業主提供合適經濟誘因，鼓勵他們保育；因應有關建築物的文物價值及業主提出的保育方案等因素，每宗個案所提供的經濟誘因會按其個別情况考慮。根據現行政策，如涉及的私人歷史建築屬一級歷史建築，政府會考慮透過換地保育，古諮會建議政府不應使用公帑直接購入私人歷史建築。

地主遠東酒店申改劃獲批

事實上，九華徑舊村面臨發展壓力，該地段持有人之一遠東酒店去年向城規會提出改劃申請，擬於當地興建近6000伙住宅，今年7月獲批。遠東早前回覆本報查詢時表示，集團對拆卸22號屋不知情，大宅業權亦不屬該集團。至於23至29號的土地查冊顯示，上述地段大部分由天超有限公司持有。

（城市保育）

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