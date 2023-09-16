教育界撐無煙 倡出生年份劃界禁買煙

支持禁邊行邊吸 擴禁煙區

津貼中學議會、津貼小學議會及直接資助學校議會等11個校長會及學校議會，昨日召開聯合記者會，敦促政府全面加強控煙政策，包括擴大法定禁煙區範圍、禁止「邊行走邊吸煙」、大幅增加煙草稅等。他們表示，二手煙和三手煙對非吸煙者，特別是未成年人的危害相當深遠和嚴重，形容「無煙環境」已是社會共識。他們又建議政府加強學生煙害教育，減低青少年吸煙意欲。

張勇邦表示，絕對支持政府落實「全面禁煙」政策，但明白政府須考慮社會大環境，全面禁煙不能急於一時。他認為當煙民陸續戒煙，年輕人亦不再染上煙癮時，才能達至真正的「無煙香港」。

憂電子煙進校園 促加強教育執法

張勇邦亦提及，禁售電子煙條例生效超過一年，但街上仍有不少市民吸食電子煙，質疑「是否有不法分子走私」。他說，現時電子煙有不同口味和不同包裝，令年輕人低估吸煙的禍害，加上配件的外表隱閉度極高，「（外觀）可以是一支筆、可以是USB，很精美」，形容學界擔心電子煙漸漸進入校園，希望加強執法。

吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，倡議2009年後出生的市民，終身不能再有合法渠道購買煙草產品，做到「截龍」效應，讓下一代能在無煙環境成長。不過，他亦表示現時不少煙民已上年紀，「如果一刀切（禁煙），明天齊齊不准吸煙，可能真的會造成反彈」，他認為現時應透過增加煙草稅、提供免費戒煙服務等方法，鼓勵煙民戒煙。