公院塌燈 涉事供應商再獲3合約 醫局：附終止條款 林志釉促交代續用原因

聯合醫院墜燈事故後，醫管局於3月成立委員會調查同期多宗事故，6月提出23項建議，包括由總辦事處集中採購新醫院醫療儀器。

醫管局最新資料顯示，該局今年2月起向「Getinge Group Hong Kong Limited」批出3份合約，分別向醫管局提供深切治療部的呼吸機、向聯合醫院供應蒸氣消毒儀器，及向瑪麗醫院供應懸掛式手術支架。

調查委解散 林哲玄：無再收匯報

醫管局回覆，採購醫療儀器時會在招標文件列明服務要求及安全準則，標書評審委員會按照既定程序招標，確保過程公平公正，該局不會公開評論個別標書內容及投標細節。

香港病人政策連線主席林志釉表示，醫管局調查結果顯示，聯合醫院事故明顯涉及手術燈部件質量及保養人員疏忽，公眾難免對承辦商欠信心；又稱醫管局上月批出懸掛式支架合約予另一供應商，反映市面不止Getinge可選擇。他促局方交代續用Getinge原因，指出原本合約無終止條款，是「匪夷所思」。

有份參與委員會調查的立法會議員林哲玄認同醫管局須交代承辦商有否改善維修保養質素，及跟進建議進度，並稱委員會已解散，局方無再向他匯報進展。醫管局港島東聯網前總監陸志聰認為，手術燈事故街知巷聞，且醫管局投標結果公開，相信局方審批新合約前會考慮承辦商背景，確保安全穩妥才批出。

醫局：正擴大維修監管編制

至於委員會提出建議的跟進進度，醫管局回覆本報，指現有15名醫學工程師，與3個月前人數相同，局方正籌劃擴大編制，並加強維修人員的專業發展和培訓。醫管局稱已加派醫學工程人員在場監督高風險級別醫療儀器維修保養，會陸續擴展至其他風險級別；又逐步建立系統，核實承辦商維修人員身分、授權及資歷，要求承辦商定期自我評估，另已加強電子儲存維修保養手冊。

對於委員會建議由總辦事處集中採購醫療儀器，醫管局稱已成立專案小組研究方案；現正研究利用資訊科技令保養流程數碼化，期望明年起逐步落實建議。