明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

公院塌燈 涉事供應商再獲3合約 醫局：附終止條款 林志釉促交代續用原因

【明報專訊】今年2月，聯合醫院一盞手術燈從天花塌下，醫管局懷疑手術燈的支架螺絲日久失修，多次表明不滿涉事供應兼維修承辦商Getinge。惟醫管局資料顯示，事故後局方仍向Getinge批出3份醫療儀器合約，共涉835萬元，包括一份懸掛式手術支架供應合約，涉204萬元。醫管局回覆稱已向承辦商展開跟進及追討程序，會按合約條款追究責任，並在上述3份標書加入終止條款，如有違約，可發警告信或終止合約。

聯合醫院墜燈事故後，醫管局於3月成立委員會調查同期多宗事故，6月提出23項建議，包括由總辦事處集中採購新醫院醫療儀器。

醫管局最新資料顯示，該局今年2月起向「Getinge Group Hong Kong Limited」批出3份合約，分別向醫管局提供深切治療部的呼吸機、向聯合醫院供應蒸氣消毒儀器，及向瑪麗醫院供應懸掛式手術支架。

調查委解散 林哲玄：無再收匯報

醫管局回覆，採購醫療儀器時會在招標文件列明服務要求及安全準則，標書評審委員會按照既定程序招標，確保過程公平公正，該局不會公開評論個別標書內容及投標細節。

香港病人政策連線主席林志釉表示，醫管局調查結果顯示，聯合醫院事故明顯涉及手術燈部件質量及保養人員疏忽，公眾難免對承辦商欠信心；又稱醫管局上月批出懸掛式支架合約予另一供應商，反映市面不止Getinge可選擇。他促局方交代續用Getinge原因，指出原本合約無終止條款，是「匪夷所思」。

有份參與委員會調查的立法會議員林哲玄認同醫管局須交代承辦商有否改善維修保養質素，及跟進建議進度，並稱委員會已解散，局方無再向他匯報進展。醫管局港島東聯網前總監陸志聰認為，手術燈事故街知巷聞，且醫管局投標結果公開，相信局方審批新合約前會考慮承辦商背景，確保安全穩妥才批出。

醫局：正擴大維修監管編制

至於委員會提出建議的跟進進度，醫管局回覆本報，指現有15名醫學工程師，與3個月前人數相同，局方正籌劃擴大編制，並加強維修人員的專業發展和培訓。醫管局稱已加派醫學工程人員在場監督高風險級別醫療儀器維修保養，會陸續擴展至其他風險級別；又逐步建立系統，核實承辦商維修人員身分、授權及資歷，要求承辦商定期自我評估，另已加強電子儲存維修保養手冊。

對於委員會建議由總辦事處集中採購醫療儀器，醫管局稱已成立專案小組研究方案；現正研究利用資訊科技令保養流程數碼化，期望明年起逐步落實建議。

相關字詞﹕林哲玄 林志釉 手術燈 聯合醫院

上 / 下一篇新聞

離大學站列車撞斃青年 議員批東鐵裝閘歎慢板 促查車長站長有否「睇漏眼」
離大學站列車撞斃青年 議員批東鐵裝閘歎慢板 促查車長站長有否「睇漏眼」
「猜猜我是誰」電騙拘5人4未成年 最細12歲
「猜猜我是誰」電騙拘5人4未成年 最細12歲
紅雨近句半鐘 馬鞍山西貢水浸
紅雨近句半鐘 馬鞍山西貢水浸
證監指JPEX或涉詐騙 未獲接觸 金管局籲提防聲稱「銀行」虛擬資產機構
證監指JPEX或涉詐騙 未獲接觸 金管局籲提防聲稱「銀行」虛擬資產機構
奧海城辦拍賣吸夜客 受訪商戶皆稱如常關門
奧海城辦拍賣吸夜客 受訪商戶皆稱如常關門
黃偉綸：海濱活動非夜市大笪地 不與餐廳爭飯食
黃偉綸：海濱活動非夜市大笪地 不與餐廳爭飯食
國慶煙花 港首放「彩色繡球」
國慶煙花 港首放「彩色繡球」
海關檢1600走私活龍蝦
海關檢1600走私活龍蝦
西隧車流增一成另兩隧降 業界議員：分流見效靠的士
西隧車流增一成另兩隧降 業界議員：分流見效靠的士
的士業：過海更快做多幾轉
的士業：過海更快做多幾轉
李：將查紅山追究 僭建須即糾正
李：將查紅山追究 僭建須即糾正
打擊盜竊拘34人
打擊盜竊拘34人
男伴服迷姦水猝逝 通緝犯冒死者避捕 調換身分證落口供 警事隔兩日驗指紋方察
男伴服迷姦水猝逝 通緝犯冒死者避捕 調換身分證落口供 警事隔兩日驗指紋方察
科學園工人疑觸電亡 遺屬：3判頭互推卸 疑工頭未確認斷電釀禍
科學園工人疑觸電亡 遺屬：3判頭互推卸 疑工頭未確認斷電釀禍
董事涉用假推薦信 申任保險經紀公司負責人
董事涉用假推薦信 申任保險經紀公司負責人
李家超荃灣探長者「檢視安老」 福來邨看退休生活 送輪椅者回家
李家超荃灣探長者「檢視安老」 福來邨看退休生活 送輪椅者回家
8‧31認藏雷射筆 男子求情稱檢控延誤
8‧31認藏雷射筆 男子求情稱檢控延誤
餐廳員工藏「豬嘴」 稱為開渠蓋去蝨
餐廳員工藏「豬嘴」 稱為開渠蓋去蝨
被裁須付橫額移除費 前區議員申作廢駁回
被裁須付橫額移除費 前區議員申作廢駁回
「龍心」涉騙3萬選舉開支
「龍心」涉騙3萬選舉開支
玫瑰崗中小幼分階段併道爾頓 下學年起先併私校 津中停辦讀完初中需轉校
玫瑰崗中小幼分階段併道爾頓 下學年起先併私校 津中停辦讀完初中需轉校
教育界撐無煙 倡出生年份劃界禁買煙
教育界撐無煙 倡出生年份劃界禁買煙
青衣15歲少女墮樓亡
青衣15歲少女墮樓亡
【Emily】特首落區突擊考小五生串「English」 同學仔串錯獲勉勵 話當時唔知係邊個
【Emily】特首落區突擊考小五生串「English」 同學仔串錯獲勉勵 話當時唔知係邊個
【Emily】網民熱議夜繽紛舞「白獅」 黃偉綸：係熒光獅子
【Emily】網民熱議夜繽紛舞「白獅」 黃偉綸：係熒光獅子
【Emily】「咪嘥盒食店」計劃啟動 外賣可用自備容器
【Emily】「咪嘥盒食店」計劃啟動 外賣可用自備容器
【Emily】迪士尼Halloween今開鑼 有惡人舞會
【Emily】迪士尼Halloween今開鑼 有惡人舞會
【Emily】歷史檔案館推「港昔旅遊」展
【Emily】歷史檔案館推「港昔旅遊」展