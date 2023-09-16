玫瑰崗中小幼分階段併道爾頓 下學年起先併私校 津中停辦讀完初中需轉校

兩校昨發表聯合聲明，稱玫瑰崗3間學校合併後，將改名為香港道爾頓學校（玫瑰崗），並提供「一條龍」幼稚園、小學及中學課程。幼稚園及小學將引入本地及國際班雙軌課程，受資助的玫瑰崗中學在2025/26學年停辦後，會將國際班課程擴展至中學部。

指合併如殺校 學界促小班教學

教育局知悉合併方案，指玫瑰崗3間學校合併後，將留在原址營運，正按現行機制處理香港道爾頓學校和道爾頓幼稚園（西九龍）的增設校舍申請。局方又稱，玫瑰崗中學下學年起將不再參加中學學位分配方法，停止取錄中一學生，2025/26學年完結後正式停辦，將為該校學生及家長提供協助。

此外，教育局昨點算公營學校的實際在學人數，俗稱「數人頭」。學校本月底將收到結果，屆時收生不足的中小學須縮減班數及教職員，不過按早前公布的《小學概覽2023》，全港至少有77間小學要減一班小一學生。

津中議會：料各區中學能維持現有班數

津貼小學議會署任主席蘇炳輝表示，全港多區的適齡學童人口均「不太樂觀」，黃大仙區的情况相對嚴峻，不過本學年班數已定，學界對本月底展開的小一自行分配學位「憂心一點」。蘇重申，一間學校的收生多寡與辦學好壞無關，「合併其實與『殺校』無分別」，弱勢學校的歷史會逐漸消失，強調學界「非常希望不會發生」。他促請教育局考慮將小班教學擴展至全港小學，並考慮將校內具特殊教育需要的學生人口乘以1.2甚至2，再計算開班人數。

津貼中學議會主席李伊瑩則稱，現時的中學生人數非「最谷底」，而今年更受惠於港生回流、「高才通」子女抵港等現象，相信各區中學普遍能維持現有班數。她補充，往年收生情况嚴峻的東區及南區亦「大致上不再惡化」，但強調實際開班情况仍待教育局公布具體數字。