國慶煙花 港首放「彩色繡球」

國慶煙花匯演先後因反修例示威及新冠疫情停辦，對上一次已是2018年。今年國慶煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，香港電訊有限公司及富衛人壽保險（百慕達）有限公司聯合贊助。

贊助商指預算1800萬

負責煙花製作的港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠表示，會安排3艘躉船及6艘小浮船在9個發射點，共發放31,888枚煙花。他說今次籌備時間較趕，雖並非由零開始，但也遇人手短缺。活動預算約1800萬元。

8幕煙花中，第一幕「心心『雙』印」圖案、第二幕「洋紫荊」及第六幕「紅色五角星」為焦點特色。其中第二幕主題呼應「香港夜繽紛」活動，望市民旅客同樂。第五幕出現的彩色繡球煙花則首次在港展示，單一煙花爆發後會呈現環形、螺旋及冠環等造型。

稱維港旁食肆查詢飈

香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，匯演響應「香港夜繽紛」活動，又說當政府稱復辦國慶煙花後，維港兩岸食肆和酒店「即時收到好多查詢」，相信當晚生意會很理想。

記者昨以顧客身分向維港兩岸酒店及食肆查詢國慶訂位狀况，灣仔的香港君悅酒店及中環的香港文華東方酒店均稱擁維港景觀的二人房仍有空缺。食肆則較「爆滿」，網列賞煙花必到的尖沙嘴「天外天」中菜廳稱只有小量位置可供預約，國際金融中心的西餐廳La Rambla說享維港景觀的位置已預約完畢。