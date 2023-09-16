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港聞二

黃偉綸：海濱活動非夜市大笪地 不與餐廳爭飯食

【明報專訊】政府推出「香港夜繽紛」一連串活動，副財政司長黃偉綸昨說，政府並非幻想推行活動後市民生活習慣有翻天覆地變化，但希望隨着時間潛移默化，逐漸習慣在晚間及周末外出，最後帶旺全日消費。他又稱海濱活動並非夜市或「大笪地」，亦不會與附近餐廳「爭飯食」，而是互相補充。

擬伙新區議會推步行街

黃偉綸於港台《千禧年代》稱，地區為主的活動將於明年展開，屆時新一屆區議會已上場，當局可與區議會商討如何落實活動，如地區步行街、海濱活動。他稱不用太介懷有市民北上遊玩，相信市民如認為香港服務和產品質量好，會願留港消費，亦可吸引到內地遊客來港，並非「零和遊戲」。

當局將於3個海濱舉行多項活動。黃偉綸稱活動以表演為主，亦會有「篤吓篤吓」的小食或文化藝術商品等，目標是令海濱活動更多元化，暫時舉辦到11月。被問為何海濱活動非以飲食為主，他稱不想重複其他地點做法，夜繽紛活動不是要與食肆「爭飯食」，而是互相補充。

黃偉綸在商台《在晴朗的一天出發》提到當局較少用「夜市」二字，有些人談及夜市會聯想地攤經濟，有些地方發展地攤經濟原因之一是應付失業問題，但香港沒這方面問題，強調當局非舉辦「大笪地」。

廟街料第四季辦活動

政府正研究提升廟街夜市氣氛，料今年第四季有活動。文體旅局長楊潤雄於《千禧年代》稱，並非希望由政府決定廟街將來發展，而是希望當廟街發展時當局可「推一把」，如在某日子合作舉行節目或活動；旅發局可從宣傳角度與商販合作帶動夜市氣氛，吸引本地人及旅客。他相信商販日後會按遊客喜好調節生意項目及商品。

出席同一節目的優質旅遊服務業協會主席黃傑龍認為現時措施是「刀仔鋸大樹」，各界一同「用誠意搭夠」，非以金錢堆砌，相信政府會適時投放資源。他認為一系列措施方向正確，希望所有商戶獲益，而非將香港變成「大笪地」。

相關字詞﹕夜市 黃偉綸 香港夜繽紛

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