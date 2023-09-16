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奧海城辦拍賣吸夜客 受訪商戶皆稱如常關門

【明報專訊】政府近期催谷夜市，日前更啟動「香港夜繽紛」，逾80個商場推優惠搞活動。奧海城商場昨起一連兩日舉辦拍賣活動吸引人流，又宣布延長營業時間，但本報記者向商場內逾10個商戶查詢，無一表示有延長營業時間，部分商戶更於晚上8時已關門，場內人流9時起大幅減少。昨晚天文台一度發出紅色暴雨警告信號，蘭桂坊人流稀少，中環國際金融中心商場（ifc mall）內的戲院9時後推出優惠，僅一場電影近乎滿座。

ifc戲院夜場優惠半滿

昨晚天氣不穩，天文台一度發出紅色暴雨警告信號。昨晚10時微微細雨下的中環蘭桂坊人流稀少，大多數酒吧入座半滿。百老匯院線上周四起全線晚上9時後場次50元，PALACE ifc昨晚只有一場9時45分上映的《威尼斯謀殺案》近乎滿座，其餘只約半滿；ifc mall昨晚9時約八成商戶已關門。中環街市昨亦舉行啤酒節，晚上6時現場水泄不通，一小時後參加者已走近一半。

中環啤酒節傍晚迫爆 7時剩半

奧海城昨起一連3日舉行「旅遊玩樂嘉年華」，並於昨今兩天延長營業時間，晚上8時推出「玩樂拍賣Auction Night」，以無底價拍賣本地玩樂套票，包括酒店住宿套票、雙人自助晚餐、主題樂園門票等。本報昨晚8時到奧海城觀察，活動吸引近數十名市民參與，有市民以160元投得4張戲票，十分興奮。拍賣活動於昨晚9時結束，商場人流開始大減。

市民稱疫改習慣 「放工就返家」

吳氏夫婦在商場高位觀看拍賣活動，他們稱沒特別響應政府呼籲，「放工就會返屋企」。吳先生認為疫情已改變港人習慣，尤其購物習慣，限聚令下已習慣回家吃飯。他說沒留意「夜繽紛」活動，「睇到（新聞）標題都唔係咁吸引」，「英超你喺屋企睇，亞運係日頭（舉行），夜晚播啲咩？」認為與夜市無關。

本報發現奧海城部分商店晚上8時許已「拉閘」，主要是西裝店、小童服裝店及珠寶店等。本報問及場內12間仍營業的商店，關門時間由晚上8時半至11時不等，最夜的是連鎖服裝店及酒樓晚上11時才關門，但全部商戶均稱昨日沒特別延長營業時間。詢問處職員稱場內大多店舖會於晚上10時關門，主要通道則24小時開放。

奧海城一間服裝店未見客人，晚上9時半便關門。職員鄭小姐稱視情况調整營業時間，如有活動便延長時間，最長會營業至10時半，但她不知昨晚有活動。她說昨晚人流未有增加，疫情前生意「好好多」，即使晚上仍會有很多人購物，「（生意差）幾年喇，唔係今年」，現時周五晚上人流較平日少，周六、日「更加無人」，或因港人北上消費或外遊。

奧海城一間食肆晚上9時半關門，無特別延長營業時間。該食肆一職員稱人流多了「啲啲」，又說疫情後生意恢復不理想，以往是晚上10時關門，如今晚上6時後已「冇人嚟」，生意以外賣為主。

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