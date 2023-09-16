證監指JPEX或涉詐騙 未獲接觸 金管局籲提防聲稱「銀行」虛擬資產機構

只有持牌銀行可營銀行業務

金管局昨發稿稱，留意到有些虛擬資產機構自稱「加密銀行」、「虛擬資產銀行」、「數碼資產銀行」、「數碼銀行」或「數碼交易銀行」等，或聲稱提供「銀行服務」或「銀行戶口」。有些虛擬資產機構亦以「存款」一詞形容客戶存放於該等機構的資金，或宣傳「儲蓄計劃」為「低風險」及「高回報」。金管局稱，有關描述或具誤導，重申據《銀行業條例》，只有持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司，才可在港經營銀行或接受存款業務。

JPEX：或受抹黑 正調整業務

JPEX前晚聲明稱，有關提幣一事已成立專案小組，正待證監會回覆進一步的指引，又提供表格讓用戶提幣，但有用戶填畢後收到自稱JPEX專案小組的WhatsApp信息，要求提供個人資料和先存款。

證監會昨日回應傳媒查詢時，提到周三發警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸，而JPEX的聲明及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行做出。證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在港經營虛擬資產交易平台的牌照。

JPEX昨晚再發公告稱，平台近日面對連串挑戰，並可能受競爭對手抹黑，新組成的專案小組正制定應對策略，「我們相信，平台並不會倒閉，並穩建地進行營運」，正根據「香港證券及期貨委員會」指示調整部分業務，於今晨暫時關閉平台遊戲大廳所有功能。

林作聯絡警方提供線索

警方昨發稿稱，前日已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進。警方呼籲所有相關投訴可以電子報案方式向警方舉報，商罪科將一併處理。

另外，早前表明已申請成為「JPEX合伙人」的網紅林作，昨午前往灣仔警察總部稱主動向警方提供線索。林作說，昨早主動透過律師聯絡警方，希望提供緊急且有用的資訊協助受影響者「討回公道」。對於他曾公開表明已申請成為「JPEX合伙人」，及後亦舉行相關公開講座，林作稱任何人都可成為「所謂平台合伙人」，自己非JEPX一分子，亦無法找到其負責人。林作昨凌晨曾在Instagram澄清，自己亦面對金錢及聲譽損失，並保證為受影響用戶帶來賠償。

消委首8月收3虛幣投訴

據了解，林作與其他網紅或藝人於證監會發聲明同日收到證監會信件後已停止為JPEX宣傳，至於之前的宣傳行為有否違法，有待警方調查。

消委會回應本報查詢稱，今年首8個月接獲3宗與虛擬貨幣相關的投訴，包括一宗涉及延誤或沒有提供虛擬貨幣個案、兩宗涉及更改或終止合約個案。就JPEX一案，消委會稱一般不會評論個別商戶之投訴。