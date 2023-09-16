餐廳員工藏「豬嘴」 稱為開渠蓋去蝨

偕友尖沙嘴早餐 稱夾人群中被捕

首被告王晋彥（案發時20歲）昨出庭自辯，他表示2019年11月18日案發當日早上相約蔡姓友人到尖沙嘴吃早餐，蔡之後在附近上課，自己則到上環某日式餐廳上班。二人在百週年紀念公園停下吸煙，其後聽到叫囂，打算步往華懋廣場對出行人路之際，逾百人從側面湧出，他們被夾在人群中，隨後雙雙被捕，帶往深水埗警署。

警長在被告背囊搜出2支生理鹽水、一罐打火機燃料、黑色手套、黑色T恤、風衣、防毒面罩等。被告稱有時上班收拾東西時會𠝹傷手，故隨身帶生理鹽水；衣物可用作運動時保暖或替換；火機燃料是方便打火機無油時加注。他不會把隨身物品放在餐廳，儲物櫃已無多餘位置。

至於防毒面罩連兩個濾罐，被告解釋餐廳廁所排污系統有問題，有時需打開通往化糞池的渠蓋讓人去蝨，他亦曾在下班候車時遇上警方發射催淚彈，面罩可阻隔異味。控方盤問質疑，被告當天下午3時半至5時半有空檔，何不在該段時間找友人？被告回應一般會預留與同事吃飯，沒想過要友人到上環找他，對方雖為本地人但不熟路，「唔放心咁做」。

【案件編號：DCCC 856/20】

（反修例風暴）