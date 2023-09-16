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港聞

港聞二

8‧31認藏雷射筆 男子求情稱檢控延誤

【明報專訊】2019年8‧31港鐵太子站一帶發生衝突，事隔逾3年半，16名男女被控在月台非法囚禁他人等罪。其中案發時26歲男子涉在站內攜3支雷射筆，昨在九龍城裁判法院承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方求情稱本案檢控延誤，被告數年來以為獲警方「原諒」，故不被起訴，他亦需負擔患癌母親的醫療費。裁判官押後至9月29日判刑，以索取背景報告，被告准保釋外出。

認罪29歲被告蔡朗賢（接待員）。案情稱，當晚示威者在多區破壞，太子站列車有人「快閃」聚集、騷擾乘客，有蒙面者與乘客激烈衝突，其間有人遇襲。港鐵職員緊急疏散，太子站開出的尾班車抵達油麻地站後，站內乘客亦已疏散。近11時半，警員在油麻地站目睹連同蔡朗賢在內的4至5人，蔡見到對方隨即逃去，警員在大堂截停灰衫黑褲的蔡，在其背囊搜出黃色頭盔、面罩、手套和3支雷射筆。

自言非中堅分子 母患癌盼輕判

辯方求情稱，蔡預料事發後被起訴和審訊，惟3年多以來都沒發生，以為警方或已「原諒」自己的行為，有合理期望不予起訴。直至今年5月，警方突然落案提控，打斷他的計劃，難以按照預計於年尾結婚、組織家庭。

辯方續稱，無證據顯示蔡曾經或打算使用雷射筆，其中兩支雷射筆收納在盒中，非方便隨手拿來使用；蔡亦非全黑裝束，不屬核心激進分子或中堅分子。辯方透露，蔡的母親癌病復發，父親因眼疾無法工作，胞兄生意欠佳，冀法庭顧及蔡是家庭經濟支柱而輕判。

另3人分別否認藏武囚禁他人

同案27歲被告馬俊仁（售貨員）被指在油麻地站月台管有雷射筆、槌子連摺刀等，他否認相同控罪，案件12月6日開審。另案在太子站月台涉非法囚禁一男子的會計師屈君鵬（26歲）及女學生梁靜雯（22歲）均否認非法囚禁他人罪，排期至12月19日審訊。3人准保釋候審。

【案件編號：KCCC1430、1432/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕法庭 非法禁錮 雷射筆 在公眾地方管有攻擊性武器罪 8.31太子站

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