李家超荃灣探長者「檢視安老」 福來邨看退休生活 送輪椅者回家

了解商戶經營 長者中心陪扔飛鏢

李家超昨午約2時半到達福來邨，勞福局長孫玉菡及民青局長麥美娟同行。眾人先到永嘉樓探訪92歲長者，及後到訪邨內的「東東糧雜辦館」，負責人陳先生向李談及近年生意受疫情影響變差，並引述對方回應指各行各業都面臨挑戰，希望大家團結一致應對。

李家超其後前往仁濟醫院嚴徐玉珊卓智中心探訪認知障礙症患者，並親自送一名坐輪椅長者回家，之後到長者中心陪長者聊天及扔飛鏢。李家超表示，樂見恆常化社區服務券和照顧者津貼等措施已落實，照顧者津貼亦會加碼，另外很快會為照顧者提供24小時服務熱線。

將設照顧者24小時熱線 讚關愛隊工作

他又提到，今次落區感受到關愛隊發揮積極作用，荃灣關愛隊成立至今已探訪超過3000個家庭，過去颱風暴雨期間亦為市民提供服務，凝聚地區的關愛氣氛和元素，當局會繼續大力推動關愛隊服務社群的工作。

荃灣福來區「關愛隊」隊長、工聯會區議員葛兆源表示，現時長者「十個裏面就有一兩個」患認知障礙症，建議當局興建更多認知障礙症中心，為有需要長者提供日常訓練。

葛兆源又期望政府增加對區議員辦事處的資助，如提高薪金及營運資助，「 前線要多點support（支援）」。