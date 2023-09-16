明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

李家超荃灣探長者「檢視安老」 福來邨看退休生活 送輪椅者回家

【明報專訊】特首李家超昨午到荃灣福來邨探訪長者及商戶，就下月公布的《施政報告》收集意見。李家超稱希望透過接觸不同年齡層、家庭背景和身體狀况的長者，深入了解他們退休後的生活情况，以檢視目前社會的退休安老政策及長者服務，研究有哪些新領域或已實施的措施可「做深、做廣」。

了解商戶經營 長者中心陪扔飛鏢

李家超昨午約2時半到達福來邨，勞福局長孫玉菡及民青局長麥美娟同行。眾人先到永嘉樓探訪92歲長者，及後到訪邨內的「東東糧雜辦館」，負責人陳先生向李談及近年生意受疫情影響變差，並引述對方回應指各行各業都面臨挑戰，希望大家團結一致應對。

李家超其後前往仁濟醫院嚴徐玉珊卓智中心探訪認知障礙症患者，並親自送一名坐輪椅長者回家，之後到長者中心陪長者聊天及扔飛鏢。李家超表示，樂見恆常化社區服務券和照顧者津貼等措施已落實，照顧者津貼亦會加碼，另外很快會為照顧者提供24小時服務熱線。

將設照顧者24小時熱線 讚關愛隊工作

他又提到，今次落區感受到關愛隊發揮積極作用，荃灣關愛隊成立至今已探訪超過3000個家庭，過去颱風暴雨期間亦為市民提供服務，凝聚地區的關愛氣氛和元素，當局會繼續大力推動關愛隊服務社群的工作。

荃灣福來區「關愛隊」隊長、工聯會區議員葛兆源表示，現時長者「十個裏面就有一兩個」患認知障礙症，建議當局興建更多認知障礙症中心，為有需要長者提供日常訓練。

葛兆源又期望政府增加對區議員辦事處的資助，如提高薪金及營運資助，「 前線要多點support（支援）」。

相關字詞﹕施政報告 長者 落區 李家超

上 / 下一篇新聞

離大學站列車撞斃青年 議員批東鐵裝閘歎慢板 促查車長站長有否「睇漏眼」
離大學站列車撞斃青年 議員批東鐵裝閘歎慢板 促查車長站長有否「睇漏眼」
「猜猜我是誰」電騙拘5人4未成年 最細12歲
「猜猜我是誰」電騙拘5人4未成年 最細12歲
紅雨近句半鐘 馬鞍山西貢水浸
紅雨近句半鐘 馬鞍山西貢水浸
證監指JPEX或涉詐騙 未獲接觸 金管局籲提防聲稱「銀行」虛擬資產機構
證監指JPEX或涉詐騙 未獲接觸 金管局籲提防聲稱「銀行」虛擬資產機構
奧海城辦拍賣吸夜客 受訪商戶皆稱如常關門
奧海城辦拍賣吸夜客 受訪商戶皆稱如常關門
黃偉綸：海濱活動非夜市大笪地 不與餐廳爭飯食
黃偉綸：海濱活動非夜市大笪地 不與餐廳爭飯食
國慶煙花 港首放「彩色繡球」
國慶煙花 港首放「彩色繡球」
海關檢1600走私活龍蝦
海關檢1600走私活龍蝦
西隧車流增一成另兩隧降 業界議員：分流見效靠的士
西隧車流增一成另兩隧降 業界議員：分流見效靠的士
的士業：過海更快做多幾轉
的士業：過海更快做多幾轉
李：將查紅山追究 僭建須即糾正
李：將查紅山追究 僭建須即糾正
打擊盜竊拘34人
打擊盜竊拘34人
男伴服迷姦水猝逝 通緝犯冒死者避捕 調換身分證落口供 警事隔兩日驗指紋方察
男伴服迷姦水猝逝 通緝犯冒死者避捕 調換身分證落口供 警事隔兩日驗指紋方察
科學園工人疑觸電亡 遺屬：3判頭互推卸 疑工頭未確認斷電釀禍
科學園工人疑觸電亡 遺屬：3判頭互推卸 疑工頭未確認斷電釀禍
董事涉用假推薦信 申任保險經紀公司負責人
董事涉用假推薦信 申任保險經紀公司負責人
8‧31認藏雷射筆 男子求情稱檢控延誤
8‧31認藏雷射筆 男子求情稱檢控延誤
餐廳員工藏「豬嘴」 稱為開渠蓋去蝨
餐廳員工藏「豬嘴」 稱為開渠蓋去蝨
被裁須付橫額移除費 前區議員申作廢駁回
被裁須付橫額移除費 前區議員申作廢駁回
「龍心」涉騙3萬選舉開支
「龍心」涉騙3萬選舉開支
玫瑰崗中小幼分階段併道爾頓 下學年起先併私校 津中停辦讀完初中需轉校
玫瑰崗中小幼分階段併道爾頓 下學年起先併私校 津中停辦讀完初中需轉校
公院塌燈 涉事供應商再獲3合約 醫局：附終止條款 林志釉促交代續用原因
公院塌燈 涉事供應商再獲3合約 醫局：附終止條款 林志釉促交代續用原因
教育界撐無煙 倡出生年份劃界禁買煙
教育界撐無煙 倡出生年份劃界禁買煙
青衣15歲少女墮樓亡
青衣15歲少女墮樓亡
【Emily】特首落區突擊考小五生串「English」 同學仔串錯獲勉勵 話當時唔知係邊個
【Emily】特首落區突擊考小五生串「English」 同學仔串錯獲勉勵 話當時唔知係邊個
【Emily】網民熱議夜繽紛舞「白獅」 黃偉綸：係熒光獅子
【Emily】網民熱議夜繽紛舞「白獅」 黃偉綸：係熒光獅子
【Emily】「咪嘥盒食店」計劃啟動 外賣可用自備容器
【Emily】「咪嘥盒食店」計劃啟動 外賣可用自備容器
【Emily】迪士尼Halloween今開鑼 有惡人舞會
【Emily】迪士尼Halloween今開鑼 有惡人舞會
【Emily】歷史檔案館推「港昔旅遊」展
【Emily】歷史檔案館推「港昔旅遊」展