科學園工人疑觸電亡 遺屬：3判頭互推卸 疑工頭未確認斷電釀禍

昨晤傳媒後 大判經二判約見

死者陳卓鈞（圖）的父親昨在工業傷亡權益會陪同下見記者，稱事件發生至今近一周，只有三判美明工程及二判A.Kourage電話聯絡他表示慰問，但「一講到錢」便互相推搪，並引述美明負責人林先生曾說「我無錢，賠晒畀你只係一百幾十萬，𠵱單嘢我負責唔起，一定要搵有錢嘅大判二判一齊傾」。陳父表示A.Kourage有與他聯絡，但大判港華中國電力截至昨午從未派員與他接觸，認為不能接受。陳父昨見傳媒後，大判傍晚透過二判約見他。

據陳父了解，懷疑工頭當時見到一號倉內有人正工作，便以為所有倉已斷電，遂指示其子到二號倉工作，無再確認二號倉是否已斷電。陳父續指，倉內空間十分狹窄，內有3塊隔板，惟師傅只拆去其中一塊，兒子要彎身「捐入去」工作，被電亦無處可逃。

失經濟支柱 喪葬費成問題

陳父稱，兒子加入美明任職電工學徒不足3個月，晚上到工業學院進修電工課程，希望在行業長遠發展，可惜事與願違。意外對他及太太打擊非常大，兩人只有一名獨子，是家庭經濟支柱，陳父稱兒子收入不多、約一兩萬元，但每月會交逾萬元家用，「後生仔算係咁」。

陳父表示事後每晚失眠、頭痛，靠服止痛藥，「精神頂唔住」。他批評3個判頭不負責任，由於兩夫婦已退休，現在連喪葬費用都成問題，希望社會有心人可以協助他們渡過難關。

二判：唔得閒傾 三判：係咪判頭都成問題

美明負責人林先生表示一直有與家屬聯絡，現階段不便回應，稱事件已經交給勞工處調查，又說美明「係咪判頭都成問題」。A.Kourage負責人柯先生表示「唔得閒傾」後掛線。港華中國電力回覆稱十分關注事故，正聯絡事主家屬，會盡快安排會面了解情况。

死者母親中國銀行（香港）戶口： Lee Chung Ting 031 391 1 001292 4