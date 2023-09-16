男伴服迷姦水猝逝 通緝犯冒死者避捕 調換身分證落口供 警事隔兩日驗指紋方察

認妨司法藏毒販毒 囚6年10月

36歲首被告為運輸工莫志豪，有20項盜竊和藏毒等案底；39歲次被告為售貨員林志得則有6項販毒等案底。暫委法官郭啟安表示，首被告誤導警方調查的手法愚蠢，遲早被識破；事件中有人猝死已反映毒品危險，除了兩人認罪並無任何減刑原因。

根據案情，警方2021年4月晚上接報前往跑馬地一酒店，發現一名赤裸男子昏迷不治，首被告身處同一房間。首被告自稱姓陳，向警員出示男子陳梓聰的身分證，及後戴上口罩，又稱死者名為莫志豪，向警員拿出莫志豪的身分證。

首被告在警方錄影會面表示，他和事主在同性戀社交平台相識，兩人為情侶，事主有吸毒習慣。他稱當晚與男子「阿K」在酒店發生性行為，另一男子Andy（即次被告）到場為阿K注射冰毒；不久事主前來酒店，飲迷姦水後開始嘔吐，他遂召救護車。他完成錄影會面後，在警員記事冊簽署陳梓聰的名字。

事發酒店房派對 原3案在身

事隔兩日，警方發現首被告樣貌和陳梓聰的身分證照片不符，經過指紋比對程序，始揭發首被告真實身分為莫志豪，死者才是陳梓聰。首被告再次接受錄影會面，他承認自己有3宗案件在身，擔心被起訴更嚴重罪行，所以取走身分證冒充陳梓聰。

首被告進一步供述，他當晚以700元為報酬，叫次被告將冰毒和生理鹽水以針筒靜脈向阿K注射，次被告完事後離開。後來他和阿K性交，其間阿K提議事主加入。事主抵達房間後飲用約6毫升迷姦水，其後身體發冷和面色蒼白。

付酬叫人助注射 借寓所藏貨

警方從首被告身上檢取銅鑼灣另一酒店的房卡，在房間搜出冰毒和迷姦水，另於次被告的荃灣寓所檢獲冰毒、迷姦水和小量搖頭丸。次被告在警誡下透露，他從YouTube學習如何注射毒品。首被告後來去信警方，承認曾向買家購入冰毒，並利用次被告寓所存放毒品，打算日後轉售他人。

本報向警方查詢，疑犯冒認他人身分是否反映警方處理程序有疏漏，警方表示與案件有關的司法程序尚未完成，不便評論。

【案件編號：HCCC 129/23】