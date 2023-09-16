西隧車流增一成另兩隧降 業界議員：分流見效靠的士

有立法會議員表示，分流效果符合預期，並認為西隧所增加的車流大多來自原本行經紅隧的士。

西隧的士平日增近51%

根據運輸署數字，西隧整體車流平日和假日（周末）分別升13.2%和19.3%，紅隧和東隧則下降0.3%至9.3%不等（見圖）；的士於三隧劃一過海收費25元後，分流變化較明顯，西隧的士車流平日和假日分別升50.8%和67.1%，紅隧和東隧則下降28.1%至2.9%不等；3條隧道合計的整體車流於實施前後則變化不大，平日和假日分別增1%和減0.3%，但的士則分別增4.5%和2.2%。

運輸署回覆本報表示，在繁忙時段，整體過海車流量與實施「633方案」固定收費方案前相若，交通大致暢順，並符合預期；另外，劃一的士隧道費後，的士在繁忙時段使用三隧的分流效果顯著（見另稿）。

運署：符預期 分段收費效果更顯

政府計劃今年內在3條過海隧道實施「分時段收費」，向私家車和電單車按不同時段收取不同的隧道費，以遏抑和分散在繁忙時段的車流，並鼓勵出行人士在繁忙時段以外時間使用過海隧道，以調節交通流量。運輸署又相信屆時的隧道分流狀况會更明顯。

立法會交通事務委員會委員張欣宇認為，現時分流效果主要源自的士的變化，「633方案」提供誘因讓的士司機改行西隧，數據顯示平日使用西隧的的士車流，較分流前多了約8000架次，而西隧平日整體車流則增加約9000架次，其他車輛司機的駕駛習慣變化則相對不大。

張欣宇：其他車駕駛習慣變化小

張欣宇解釋，繁忙時間的整體過海車流量一直高於3條隧道合共的容量，無論如何「撥來撥去」，都無法解決如今繁忙時間三隧車流齊升的局面；他期望第二階段「分時段收費」有助達至更好的分流效果。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，今次分流效果符合預期，不過考慮到車流將因未來的分流方案而有所變化，道路和燈位設計上應有調整，例如觀察到早上西隧往港島方向多了車流，認為有需要在出口增建一條行車線往上環，令出口位置的車流更暢順。

李耀培：私家車三隧收費應劃一

香港汽車會會長李耀培認為「633方案」未能有效分流，因普遍司機希望直接到達目的地和避免塞車，而三隧收費調整都未能提供誘因讓司機改變行車習慣，認為私家車應如的士般劃一收費。