「猜猜我是誰」電騙拘5人4未成年 最細12歲

4宗皆扮事主兒子 要求交保釋金

警方前日接獲78歲老婦報案，周三於荃灣住所接獲自稱其子的騙徒來電訛稱被捕，要求提供10萬元保釋金，相約當日在家交收。騙徒取款後，再度要求事主於前日早上交出更多保釋金，事主致電於內地的兒子求證，確定安全及無要求過保釋金，遂報警。警方接報在場埋伏，拘捕登門收取騙款29歲男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，正扣查。

另外3宗發生於周二至前日。其中85歲老婦前日早上於大圍住所收到假扮其子的來電，訛稱犯事被捕要求索取10萬元保釋金，當日中午騙徒到事主住所收取10萬元騙款不久，要求更多保釋金，事主向家人求證方知受騙遂報警。警方立即埋伏，拘捕兩名到事主住所附近收款的15歲及12歲男童，涉嫌企圖以欺騙手段取得財產。

同日中午，82歲老婦於住所收到一名假扮其子的電話，亦訛稱犯事被捕索取5萬元保釋金。事主即致電兒子求證，立刻報警。警方埋伏拘捕兩名收款男女，分別為一名14歲女童及一名17歲男子。

警方經深入調查，發現被捕14歲女童除牽涉上述兩案，亦涉及另一宗周二至周四於粉嶺的同類電話騙案，73歲男子亦收到假扮兒子被捕的電話，先後向騙徒交出5萬及3.2萬元保釋金。