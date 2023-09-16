離大學站列車撞斃青年 議員批東鐵裝閘歎慢板 促查車長站長有否「睇漏眼」

【明報專訊】一名20歲青年昨凌晨於港鐵大學站下車後疑步履不穩，遭離站列車撞倒，於站台間隙遭拖行，倒斃月台近頭卡位置。港鐵稱列車駛離時已完成落客程序及獲授權開車，立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇促請當局調查車長和站長有否「睇漏眼」。大學站尚未開始安裝自動閘門，委員田北辰批評港鐵罔顧人命，東鐵線安裝閘門進度極慢，促港鐵增撥資源加快安裝速度。
事主搖晃靠列車旁走 查有否飲酒
警方昨凌晨12時半接獲港鐵大學站職員報案稱，一名男子倒臥往金鐘方向2號月台近頭卡位置，救援人員接報到場，發現男子頭部嚴重受傷，身體亦多處受傷，證實當場死亡，警員以帳篷覆蓋遺體，警方及消防在月台及路軌發現遺有懷疑殘缺肢體。
警方翻查閉路電視片段發現，20歲男死者劉梓峰在3-1號車廂獨自下車，在月台搖晃地靠在列車旁走着，列車離站時，死者於2-1號車廂位置被撞倒，於站台間隙被列車拖行，跌倒在1-1號車廂位置月台。警方列作屍體發現案，正調查原因，並聯絡其親友了解他事前曾否飲酒。
港鐵表示，事發後職員隨即按動緊急掣，避免後方列車進入月台，並即時通知警方及消防，其間東鐵線列車服務短暫受阻；初步調查顯示，先前列車一名男乘客離開車廂後，於月台步履不穩，跌撞向該列正駛離月台列車。港鐵稱，列車駛離前，已獲確認完成落客程序及獲授權開車，正繼續調查事件，並配合警方跟進。
張欣宇認為今次意外「奇怪」，以往有乘客墮軌被撞都發生於列車駛進月台，未聞駛離時生意外，促請港鐵及相關政府部門調查意外成因，包括車長和站長有否「睇漏眼」，未檢查清楚月台情况便准開車。
原定2020裝完 今料2025年底完成
東鐵線月台閘門安裝工程原定2020年完成，最新預計2025年底竣工（見表）。香港鐵路職員工會副主席譚建釗稱，大學及九龍塘站站台間隙特別闊，足令成人墮軌，促請港鐵盡快安裝全線閘門。他稱據其了解大埔墟站閘門安裝工作有阻礙，閘門與現有信號不協調，料因東鐵線地理環境比市區線複雜及困難。
田北辰質疑為省錢「逐站裝」 指有力加速
田北辰稱，港鐵早於2004年敲定沙中線最終方案，有充足時間規劃轉用9卡車後的新停車位置，且東鐵線過海段通車逾年，今年中才於馬場站安裝首道閘門，「過去一年做咩呢？」他質疑港鐵罔顧人命，為省錢而「逐個站」安裝，認為港鐵有充足人手和技術加速，「兩個站一齊做已經快一倍」，避免再釀慘劇。張欣宇稱，因馬場站月台最直且非日日使用，安裝難度最低，故港鐵先於該站安裝以吸經驗，下批輪到上水、沙田及大圍站，大學站月台則處彎位、最難安裝，次序較遲。
港鐵回覆稱，東鐵線閘門安裝工程涉多項地基加固和系統協調等工序，各車站正按序安裝，馬場站已於上月完成，落馬洲站於本月中展開，整個工程目前預計2025年底完成。
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