離大學站列車撞斃青年 議員批東鐵裝閘歎慢板 促查車長站長有否「睇漏眼」

事主搖晃靠列車旁走 查有否飲酒

警方昨凌晨12時半接獲港鐵大學站職員報案稱，一名男子倒臥往金鐘方向2號月台近頭卡位置，救援人員接報到場，發現男子頭部嚴重受傷，身體亦多處受傷，證實當場死亡，警員以帳篷覆蓋遺體，警方及消防在月台及路軌發現遺有懷疑殘缺肢體。

警方翻查閉路電視片段發現，20歲男死者劉梓峰在3-1號車廂獨自下車，在月台搖晃地靠在列車旁走着，列車離站時，死者於2-1號車廂位置被撞倒，於站台間隙被列車拖行，跌倒在1-1號車廂位置月台。警方列作屍體發現案，正調查原因，並聯絡其親友了解他事前曾否飲酒。

港鐵表示，事發後職員隨即按動緊急掣，避免後方列車進入月台，並即時通知警方及消防，其間東鐵線列車服務短暫受阻；初步調查顯示，先前列車一名男乘客離開車廂後，於月台步履不穩，跌撞向該列正駛離月台列車。港鐵稱，列車駛離前，已獲確認完成落客程序及獲授權開車，正繼續調查事件，並配合警方跟進。

張欣宇認為今次意外「奇怪」，以往有乘客墮軌被撞都發生於列車駛進月台，未聞駛離時生意外，促請港鐵及相關政府部門調查意外成因，包括車長和站長有否「睇漏眼」，未檢查清楚月台情况便准開車。

原定2020裝完 今料2025年底完成

東鐵線月台閘門安裝工程原定2020年完成，最新預計2025年底竣工（見表）。香港鐵路職員工會副主席譚建釗稱，大學及九龍塘站站台間隙特別闊，足令成人墮軌，促請港鐵盡快安裝全線閘門。他稱據其了解大埔墟站閘門安裝工作有阻礙，閘門與現有信號不協調，料因東鐵線地理環境比市區線複雜及困難。

田北辰質疑為省錢「逐站裝」 指有力加速

田北辰稱，港鐵早於2004年敲定沙中線最終方案，有充足時間規劃轉用9卡車後的新停車位置，且東鐵線過海段通車逾年，今年中才於馬場站安裝首道閘門，「過去一年做咩呢？」他質疑港鐵罔顧人命，為省錢而「逐個站」安裝，認為港鐵有充足人手和技術加速，「兩個站一齊做已經快一倍」，避免再釀慘劇。張欣宇稱，因馬場站月台最直且非日日使用，安裝難度最低，故港鐵先於該站安裝以吸經驗，下批輪到上水、沙田及大圍站，大學站月台則處彎位、最難安裝，次序較遲。

港鐵回覆稱，東鐵線閘門安裝工程涉多項地基加固和系統協調等工序，各車站正按序安裝，馬場站已於上月完成，落馬洲站於本月中展開，整個工程目前預計2025年底完成。

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