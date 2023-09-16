明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

離大學站列車撞斃青年 議員批東鐵裝閘歎慢板 促查車長站長有否「睇漏眼」

【明報專訊】一名20歲青年昨凌晨於港鐵大學站下車後疑步履不穩，遭離站列車撞倒，於站台間隙遭拖行，倒斃月台近頭卡位置。港鐵稱列車駛離時已完成落客程序及獲授權開車，立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇促請當局調查車長和站長有否「睇漏眼」。大學站尚未開始安裝自動閘門，委員田北辰批評港鐵罔顧人命，東鐵線安裝閘門進度極慢，促港鐵增撥資源加快安裝速度。

事主搖晃靠列車旁走 查有否飲酒

警方昨凌晨12時半接獲港鐵大學站職員報案稱，一名男子倒臥往金鐘方向2號月台近頭卡位置，救援人員接報到場，發現男子頭部嚴重受傷，身體亦多處受傷，證實當場死亡，警員以帳篷覆蓋遺體，警方及消防在月台及路軌發現遺有懷疑殘缺肢體。

警方翻查閉路電視片段發現，20歲男死者劉梓峰在3-1號車廂獨自下車，在月台搖晃地靠在列車旁走着，列車離站時，死者於2-1號車廂位置被撞倒，於站台間隙被列車拖行，跌倒在1-1號車廂位置月台。警方列作屍體發現案，正調查原因，並聯絡其親友了解他事前曾否飲酒。

港鐵表示，事發後職員隨即按動緊急掣，避免後方列車進入月台，並即時通知警方及消防，其間東鐵線列車服務短暫受阻；初步調查顯示，先前列車一名男乘客離開車廂後，於月台步履不穩，跌撞向該列正駛離月台列車。港鐵稱，列車駛離前，已獲確認完成落客程序及獲授權開車，正繼續調查事件，並配合警方跟進。

張欣宇認為今次意外「奇怪」，以往有乘客墮軌被撞都發生於列車駛進月台，未聞駛離時生意外，促請港鐵及相關政府部門調查意外成因，包括車長和站長有否「睇漏眼」，未檢查清楚月台情况便准開車。

原定2020裝完 今料2025年底完成

東鐵線月台閘門安裝工程原定2020年完成，最新預計2025年底竣工（見表）。香港鐵路職員工會副主席譚建釗稱，大學及九龍塘站站台間隙特別闊，足令成人墮軌，促請港鐵盡快安裝全線閘門。他稱據其了解大埔墟站閘門安裝工作有阻礙，閘門與現有信號不協調，料因東鐵線地理環境比市區線複雜及困難。

田北辰質疑為省錢「逐站裝」 指有力加速

田北辰稱，港鐵早於2004年敲定沙中線最終方案，有充足時間規劃轉用9卡車後的新停車位置，且東鐵線過海段通車逾年，今年中才於馬場站安裝首道閘門，「過去一年做咩呢？」他質疑港鐵罔顧人命，為省錢而「逐個站」安裝，認為港鐵有充足人手和技術加速，「兩個站一齊做已經快一倍」，避免再釀慘劇。張欣宇稱，因馬場站月台最直且非日日使用，安裝難度最低，故港鐵先於該站安裝以吸經驗，下批輪到上水、沙田及大圍站，大學站月台則處彎位、最難安裝，次序較遲。

港鐵回覆稱，東鐵線閘門安裝工程涉多項地基加固和系統協調等工序，各車站正按序安裝，馬場站已於上月完成，落馬洲站於本月中展開，整個工程目前預計2025年底完成。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕田北辰 張欣宇 大學站 屍體發現 閘門 東鐵線 東鐵線過海段 港鐵

上 / 下一篇新聞

「猜猜我是誰」電騙拘5人4未成年 最細12歲
「猜猜我是誰」電騙拘5人4未成年 最細12歲
紅雨近句半鐘 馬鞍山西貢水浸
紅雨近句半鐘 馬鞍山西貢水浸
證監指JPEX或涉詐騙 未獲接觸 金管局籲提防聲稱「銀行」虛擬資產機構
證監指JPEX或涉詐騙 未獲接觸 金管局籲提防聲稱「銀行」虛擬資產機構
奧海城辦拍賣吸夜客 受訪商戶皆稱如常關門
奧海城辦拍賣吸夜客 受訪商戶皆稱如常關門
黃偉綸：海濱活動非夜市大笪地 不與餐廳爭飯食
黃偉綸：海濱活動非夜市大笪地 不與餐廳爭飯食
國慶煙花 港首放「彩色繡球」
國慶煙花 港首放「彩色繡球」
海關檢1600走私活龍蝦
海關檢1600走私活龍蝦
西隧車流增一成另兩隧降 業界議員：分流見效靠的士
西隧車流增一成另兩隧降 業界議員：分流見效靠的士
的士業：過海更快做多幾轉
的士業：過海更快做多幾轉
李：將查紅山追究 僭建須即糾正
李：將查紅山追究 僭建須即糾正
打擊盜竊拘34人
打擊盜竊拘34人
男伴服迷姦水猝逝 通緝犯冒死者避捕 調換身分證落口供 警事隔兩日驗指紋方察
男伴服迷姦水猝逝 通緝犯冒死者避捕 調換身分證落口供 警事隔兩日驗指紋方察
科學園工人疑觸電亡 遺屬：3判頭互推卸 疑工頭未確認斷電釀禍
科學園工人疑觸電亡 遺屬：3判頭互推卸 疑工頭未確認斷電釀禍
董事涉用假推薦信 申任保險經紀公司負責人
董事涉用假推薦信 申任保險經紀公司負責人
李家超荃灣探長者「檢視安老」 福來邨看退休生活 送輪椅者回家
李家超荃灣探長者「檢視安老」 福來邨看退休生活 送輪椅者回家
8‧31認藏雷射筆 男子求情稱檢控延誤
8‧31認藏雷射筆 男子求情稱檢控延誤
餐廳員工藏「豬嘴」 稱為開渠蓋去蝨
餐廳員工藏「豬嘴」 稱為開渠蓋去蝨
被裁須付橫額移除費 前區議員申作廢駁回
被裁須付橫額移除費 前區議員申作廢駁回
「龍心」涉騙3萬選舉開支
「龍心」涉騙3萬選舉開支
玫瑰崗中小幼分階段併道爾頓 下學年起先併私校 津中停辦讀完初中需轉校
玫瑰崗中小幼分階段併道爾頓 下學年起先併私校 津中停辦讀完初中需轉校
公院塌燈 涉事供應商再獲3合約 醫局：附終止條款 林志釉促交代續用原因
公院塌燈 涉事供應商再獲3合約 醫局：附終止條款 林志釉促交代續用原因
教育界撐無煙 倡出生年份劃界禁買煙
教育界撐無煙 倡出生年份劃界禁買煙
青衣15歲少女墮樓亡
青衣15歲少女墮樓亡
【Emily】特首落區突擊考小五生串「English」 同學仔串錯獲勉勵 話當時唔知係邊個
【Emily】特首落區突擊考小五生串「English」 同學仔串錯獲勉勵 話當時唔知係邊個
【Emily】網民熱議夜繽紛舞「白獅」 黃偉綸：係熒光獅子
【Emily】網民熱議夜繽紛舞「白獅」 黃偉綸：係熒光獅子
【Emily】「咪嘥盒食店」計劃啟動 外賣可用自備容器
【Emily】「咪嘥盒食店」計劃啟動 外賣可用自備容器
【Emily】迪士尼Halloween今開鑼 有惡人舞會
【Emily】迪士尼Halloween今開鑼 有惡人舞會
【Emily】歷史檔案館推「港昔旅遊」展
【Emily】歷史檔案館推「港昔旅遊」展