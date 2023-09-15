時任警涉偷醉漢手機 截停同袍：自稱伙記跪地求情

「貓咗先會一時貪心攞走」

被告為案發時休班高級警員蘇志華（56歲）。警員錢俊思供稱，今年4月8日凌晨4時值勤期間，在赫德道近加拿分道目睹事主范浩背靠燈柱坐在行人路，被告走近拍事主肩膀，惟事主無動靜。

錢俊思續稱，由於路上私家車阻擋他的部分視線，他只見被告蹲下伸前雙手接近事主，之後站起身走向河內道。

錢俊思表示，當時懷疑被告犯案，遂上前截停被告及聯絡同袍。錢聞到被告有酒氣，但對答正常，並從對方身上搜出兩部電話，被告無法解鎖其一。錢稱，被告聲稱是現職警員及自己駐守區份，並謂「我貓咗（醉了），先會一時貪心攞走咗個電話」。錢形容被告跪地向他「求情」，表示自己年紀大，擔憂妻子知道就會「家破人亡」，請錢給予機會。

改稱依賴未經警誡陳述

控方：資深警知權利

此外，控方早前稱不會依賴被告在未經警誡下作出的上述招認內容，昨日則表示會依賴該些陳述，稱被告身為資深警員，知悉相關權利；辯方反對，指做法不公。案件押後至10月5日續審。

【案件編號：KCCC 1341/23】