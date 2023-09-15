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港聞

港聞二

時任警涉偷醉漢手機 截停同袍：自稱伙記跪地求情

【明報專訊】五旬時任警員涉在尖沙嘴從一名醉倒路邊的男子身上偷取價值逾萬元的iPhone 14 Pro手機，否認盜竊罪，案件昨在九龍城裁判法院續審。負責截停的警員憶述在被告身上搜出電話後，對方自稱「伙記」，又雙膝跪地、雙手合十「不斷求情」，又稱自己年紀大，「如果畀老婆知道就會家破人亡」，請警員「畀機會」。

「貓咗先會一時貪心攞走」

被告為案發時休班高級警員蘇志華（56歲）。警員錢俊思供稱，今年4月8日凌晨4時值勤期間，在赫德道近加拿分道目睹事主范浩背靠燈柱坐在行人路，被告走近拍事主肩膀，惟事主無動靜。

錢俊思續稱，由於路上私家車阻擋他的部分視線，他只見被告蹲下伸前雙手接近事主，之後站起身走向河內道。

錢俊思表示，當時懷疑被告犯案，遂上前截停被告及聯絡同袍。錢聞到被告有酒氣，但對答正常，並從對方身上搜出兩部電話，被告無法解鎖其一。錢稱，被告聲稱是現職警員及自己駐守區份，並謂「我貓咗（醉了），先會一時貪心攞走咗個電話」。錢形容被告跪地向他「求情」，表示自己年紀大，擔憂妻子知道就會「家破人亡」，請錢給予機會。

改稱依賴未經警誡陳述

控方：資深警知權利

此外，控方早前稱不會依賴被告在未經警誡下作出的上述招認內容，昨日則表示會依賴該些陳述，稱被告身為資深警員，知悉相關權利；辯方反對，指做法不公。案件押後至10月5日續審。

【案件編號：KCCC 1341/23】

相關字詞﹕法庭 盜竊罪 休班警

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