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港聞

港聞二

成員稱亦助政見分歧者 官質疑「星火」不僅人道援助

【明報專訊】支援示威被捕者平台「星火同盟」4名成員2019年12月被捕，涉案男生被控以銀行戶口清洗近64萬元黑錢，昨於區院繼續自辯。男生供稱，星火同盟除了向被捕者提供經濟援助，亦會資助非被捕者，如因政見不同而失業者。法官質疑，星火同盟協助社會事件中「你哋認為係啱嘅人」，意味不僅提供人道援助。

被告余昕鈺（現年21歲）供稱星火同盟義工，藉涉案戶口將捐款轉交被捕者。辯方呈堂的星火同盟文件談及「義士」，余稱「義士」為基於社會事件受審的人，亦包括被捕而未被起訴的人；如果非被捕者因政見分歧和家人關係變差，甚至被僱主解僱，只要經被捕者轉介，就會獲星火同盟支援。

法官高偉雄質疑，不論求助人有否被捕，「總之你哋（星火同盟）認為社會事件引伸出對立、不同意見嘅人，你哋就會援助佢」，意味星火同盟不僅提供人道援助。余稱，協助非被捕者也是人道支援工作之一。

庭上另透露，星火同盟的戶口登記公司為「全盛服務管理有限公司」，其公司董事王慕雄曾將12萬元存入余的戶口。余作供時解釋，義工統籌Alice Wong曾稱上述12萬元用來資助求助個案，他事後才知款項來自星火同盟戶口持有人。

官關注「扲荷包」助被捕者

被告：求助多 先幫後報銷

法官一度關注，余除了代為分發捐款，亦自行「扲荷包」資助被捕者；余稱當時收到很多人求助，唯有先幫忙墊支，打算待求助個案減少，再向星火同盟報銷款項。審訊下周一續，控方將盤問被告。

【案件編號：DCCC 85/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕洗黑錢 義工 星火同盟 反修例事件

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