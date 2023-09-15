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港聞二

紅雨4小時多區水浸 石澳道坍塌擴大一度封

【明報專訊】天文台昨天清晨5時55分發出紅色暴雨警告信號，生效逾4小時，本港多區出現水浸。石澳道近爛泥灣早前坍塌位置昨日擴大，早上需全線封閉，昨晚9時方重開讓輕型車輛經過。柴灣一帶亦有水浸，上周黑雨「重災區」環翠邨停車場再遭水淹，部分位置水位浸至車轆。另因路面水浸，東區走廊往柴灣方向近和富中心、東區走廊往中環方向近北角消防局的部分行車線亦一度封閉。

石澳道經搶修後昨晚9時重新開放一條行車線，讓輕型車輛包括小巴經過，運輸署昨晚稱，致力今晨6時讓所有車輛、包括單層巴士駛過。政府發言人昨午表示，石澳道部分臨時修補物料被大雨冲走，涉事路段只供一條往來筲箕灣和石澳的紅色小巴及政府車輛作緊急用途使用，暫不開放予其他車輛，小巴乘客需在受影響路段下車，徒步約100米，待司機在不載客下駛過該路段，再登車繼續行程。

環翠停車場再淹 研增抽水裝置

另外，柴灣環翠道與連城道交界及柴灣道迴旋處一帶昨亦水浸。上周黑雨被水浸「沒頂」的環翠邨停車場再度水浸，領展回應本報查詢稱，營辦管理公司職員昨早5時40分發現場內有去水渠口倒灌，已即時通知及建議車主駛走車輛，紅雨期間無車受影響，而早前受波及的13輛私家車中，超過三成已移離停車場。

領展表示已安排管理公司在停車場主要去水渠位增設8個抽水裝置，並計劃約見政府部門商討長遠改善及應對措施。

天文台表示，本港昨日持續大雨，部分地區包括九龍、港島東及新界東錄得逾100毫米雨量，預測今明兩日仍有驟雨雷暴，下周初天色較明朗。

相關字詞﹕水浸 紅雨

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