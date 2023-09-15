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港聞

港聞二

指因寓所祈禱被炒 印傭控僱主家歧視

【明報專訊】信奉伊斯蘭教的印傭在寓所穿罩袍和祈禱，遭八旬僱主的子女投訴，甚至稱會「嚇死」僱主，入職兩周後被解僱。印傭前日入稟區域法院提訟，指出僱主一家違反《種族歧視條例》，就情感損失和欠薪等索償逾25萬元。司法機構網頁顯示，案件將於11月13日首次聆訊。

被警告禁穿罩袍外出

禮拜遭投訴「嚇死」僱主

申索人印傭DWI-LESTARI為伊斯蘭教徒，3名答辯人為僱主梁彩、梁彩兒子何偉新和女兒何偉娥。根據入稟狀，申索人2020年3月2至16日受僱於梁彩，主要負責做家務、陪梁彩外出買菜等，月薪4630元。

入稟狀指稱，申索人當時居於梁彩的華富邨單位，她會穿上穆斯林罩袍遮蓋頭和手，入職不久就收到何偉娥警告不得穿罩袍外出，唯有改戴頭巾和帽子。此外，伊斯蘭教規定每日做5次「禮拜」儀式。為免影響家務工作，她只趁梁彩睡覺時在寓所做儀式，每次約10分鐘。

入職兩周解僱 獲100元

入稟狀續稱，申索人和何偉新、何偉娥同年3月16日在僱傭中介公司會面。何偉新出示寓所閉路電視截圖，稱申索人在家中祈禱，會令年邁的梁彩「嚇死」（scared to death），建議她於假日或在寓所外祈禱；又稱若申索人想繼續工作，就不准再祈禱。申索人同日被終止合約，何偉新向她支付100元，沒支付薪金或代通知金。

申索人2021年1月向非政府機構「Justice Without Borders」求助，平機會同年6月召開調解會議，申索人和僱主一方均在場；至2022年9月雙方調解不果，申索人遂透過律師入稟興訟，要求法庭聲明僱主違反《種族歧視條例》，分別就情感損失賠償20萬元、就收入損失賠償逾2.7萬元，另就欠薪和代通知金賠償6840元，並支付2萬元懲罰賠償。

【案件編號：DCEO 10/23】

相關字詞﹕法庭 種族歧視條例 伊斯蘭教 印傭

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