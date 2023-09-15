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屋署月初曾視察 紅雨動工吊臂塌 擊中諾士佛臺住廈平台 區議員：打風居民已見搖搖欲墜

【明報專訊】昨早紅色暴雨警告生效期間，尖沙嘴金巴利道一重建地盤一個高26米吊臂塌下，擊中諾士佛臺一幢大廈平台，無人受傷。涉事承辦商向本報表示，初步估計天雨致起重機下泥台鬆散不穩肇事，事前有視察環境，現已放平吊臂並停工；有安全師質疑如有視察，肯定不應開機。有區議員稱，兩周前颱風期間已有居民反映吊臂搖搖欲墜，屋宇署曾派員視察，認為應調查署方檢查及承辦商遵辦情况。

屋宇署表示，昨日事後到場視察，沒發現地盤有明顯危險，承建商已即時移走下塌吊臂。該署緊急事故控制中心曾於9月1日凌晨接獲民政事務總署轉介，稱有市民舉報關注颱風期間上址地盤的安全。署方視察後發現地盤無明顯危險，已聯絡承建商並確認已採取適當防風措施。

勞工處稱已展開調查，未能提供詳情。據勞工處工作守則，《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》訂明，如天氣可能危及起重機的穩定程度或影響其操作時，不得使用起重機，違者最高可罰款40萬元及監禁一年。警方表示，8月31日曾接獲相關轉介，翌日聯同相關部門到場視察。

地盤遍積水泥濘 起重機翻起

昨早8時許，工人在金巴利道49至51號地盤駕駛起重機，其間起重機約26米的吊臂傾側，擊中諾士佛臺樂福大廈一樓平台花園，約2米乘0.5米圍欄及3米乘2米的簷篷損毁，平台下方為一所餐廳。現場消息稱，地盤正進行地基工程，約有10名工人工作。網上圖片顯示，地盤佈滿積水泥濘，涉事起重機向後翻起，機頭凌空升起，吊臂伸出地盤外，沒折斷。

承辦商：原感雨不大 事前曾視察

承辦商迪臣發展代表郭先生說，起重機下方的泥台疑在雨後鬆散、凹陷，「一開機有啲位唔知，就座咗落去，好似失足咁反一反」，雖事前有視察但「咁啱砸住未必睇得咁清楚」，相信起重機本身無問題，事後已將吊臂放平，稍後或會搬走，現時會按勞工處指示停工，亦已移除被撞毁鬆脫部分，會賠償相關損失。勞工處工作守則指出，「紅雨」期間應盡快暫停所有戶外工作；郭稱昨評估後認為雨勢不太大，強調絕對以工人安全為優先。

安全師：如曾檢查不應開機

香港執業安全師學會主席李光昇按現場相片分析，稱起重機履帶可將力平均分配在泥地上，不易陷落，估計地台明顯凹陷、泥土成漿糊狀，未能承托重量才會令吊臂後翻，事前如曾檢查「冇理由仲行，反硬」，至少亦應放置鐵板增加接觸面。

油尖旺區議員朱子洛表示，8月31日已有居民反映吊臂即使沒運作已搖搖欲墜，「驚跌落嚟砸中佢間屋」，警方翌日說屋宇署人員稱已檢查及加固，沒料到昨突然塌下。他質疑署方當時有否全面檢查及監督承建商改善，勞工處亦應調查地盤安全主任有否疏忽，包括事前檢查起重機以及為何「紅雨」期間仍工作。

吊臂塌下位置為諾士佛臺酒吧區，一餐廳頂部被擊中，其負責人伍小姐稱，吊臂壓中的大廈平台屬他人，沒影響營業，惟仍感擔心，「咁樣凌空、好得人驚」，「咁大支吊臂，就算唔係我哋（地方），有人行過撞到都唔好」，認為地盤應做妥安全措施。附近居民林先生說，「估唔到咁樣都冧得落嚟」，幸好事發早上，否則「全部客喺晒度，驚到暈」，日後會避免走近該地盤。

翻查資料，地盤原為9層商住舊樓「金興大廈」，面積7200平方呎，2020年由卓堡國際（香港）以6.525億元統一業權，申請強拍重建，土地現時規劃為商用。

相關字詞﹕吊臂車

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