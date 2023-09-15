【Emily】房協紅磡長者屋52開放式單位待租

柯靄邦話，自3月開放示範單位後反應熱烈，有超過1萬參觀人次，房協喺上月尾已陸續將單位轉交畀首批住客；輪候冊現約有400宗申請，等緊現有嘅項目同未來粉嶺項目嘅單位，𠵱家做緊資格審查等手續。

粉嶺「長者安居樂」項目料下年度推

房協話籌備緊另外3個「長者安居樂」項目：粉嶺百和路項目（261個單位）預計2024年底至2025年初推出；觀塘花園大廈（204個單位）同筲箕灣明華大廈（608個單位）分別最快喺2033/34年及2035/36年落成。

房協社區及長者服務總監吳家雯話，為更好照顧長者，每名住戶都有一個具定位功能嘅隨身裝置，房間內亦設有緊急召喚系統，提供24小時緊急支援；單位仲提供3項追蹤服務，包括門磁偵測長者出入情况、水表監測用水情况同Morning Call服務。

吳家雯仲話，豐頤居希望幫助每個入住者有一個活躍嘅晚年，除咗設唔同興趣班組，仲設有健身設施、醫療中心等，以助長者「儲健康、儲朋友、儲興趣」。