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港聞

港聞二

裝修工姦繼孫女囚13年 親屬曾着事主求情 控方跟進

【明報專訊】現屆七旬裝修工人涉於4年間在住宅多次強姦及非禮當時6至10歲的繼孫女，包括指插肛門及觸摸私處等，陪審團早前以大比數裁定他兩項強姦罪及3項非禮罪成。被告昨在高等法院接受判刑。暫委法官胡雅文斥責被告利用祖父身分，侵犯繼孫女以滿足一己性慾，判囚13年。庭上透露被告親屬曾要求事主為被告求情，控方表示會嚴肅處理。

被告S.H.S.現年70歲（案發時57至62歲），被控於2012年5月1日至2016年8月31日間，兩度強姦及三度非禮年約6至10歲的X。

事主感遭摧毁 母自責未護女

代表控方的高級檢控官林曉敏稱，X透露繼祖母的姊妹曾要求她為被告寫求情信，聲稱自己已原諒被告。林曉敏強調上述行為是「在傷口上灑鹽」，並厲聲朝着親屬席表示控方和警方定必嚴肅處理。胡官稱對此感震驚，但不會猜測是被告教唆他人這樣做。

法官引述被告的心理報告，提到被告指摘X誣告他，他亦不滿兒子娶了帶着女兒再婚的妻子，不視X為親人，只疼惜後來出生的親孫女。報告判斷被告無戀童癖，對女性有敵意及有扭曲的性觀念，重犯機率偏低。X的創傷報告則顯示她有創傷壓力後遺症，有自殺念頭及扭曲的自我價值觀，認為自己遭被告摧毁；她多年來沒求助是害怕被遺棄及令家庭破裂，不想曾離婚的母親再次受傷，她不視自己為家中一分子，認為自己消失才能讓家人幸福。X的母親則自責未能保護年幼女兒。

法官判刑時稱，針對兒童的性罪行必須處以具阻嚇力刑罰，更須反映本案對X及其家人的傷害。被告與X相差50歲，侵犯當時不能保護自己的X，因不接受X，便苛待稱他為祖父的X。法官採納12年為兩項強姦罪的量刑起點，另3項非禮罪則分別以兩年半及3年半為起點，部分刑期同期執行，總刑期13年。

【案件編號：HCCC84/23】

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