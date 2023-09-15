馬家健冤案師爺囚3年 官斥濫用法律業身分

被告陳強利（60歲）曾於多間律師樓任職，有15項刑事定罪紀錄，包括搶劫、強姦等。辯方求情稱，同案最終被撤控男子洪智謙沒有受審，法庭不能假定他涉案；即使被告與馬家健會面時較多發言，也不代表他是主腦，本案亦不涉及威嚇就範。

批違馬父指示 損公眾對司法信心

法官張潔宜判刑時稱，涉案可卡因逾千克，量刑起點必然超過監禁20年，是十分嚴重的罪行，被告10個月內數次游說馬家健，為主要與馬溝通者，並準備「講稿」等，擔當重要角色；被告受馬父所託協助馬家健，卻無根據指示行事，以提供法律意見為名說服不懂法律的青年認罪。

張官認為，被告無以客戶利益為依歸，相反以洪智謙的利益行事，本案嚴重程度比其他妨礙司法公正案件更高，與一般說服證人不出庭作供不能相比。張官接納洪無就該案受審，他是否有犯罪行為未經證實，而他獲撤控亦未必與被告行為有關，對司法公正實質影響較低，但馬推翻答辯的程序需還押一年等候，會打擊公眾對司法的信心。張官考慮被告的定罪紀錄與本案性質不同，以監禁4年半為量刑起點，被告的健康理由不足以減刑，判囚3年。

被告陳強利與女大律師張曉惠一同被控於2017年1月27日至11月21日串謀妨礙司法公正，張擬否認控罪，排期下月5日受審。據悉，有關販毒案的調查仍在進行。

【案件編號：DCCC37/22】