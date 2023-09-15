設新學院拓AI教育 盼學生認知「變的世界」

用ChatGPT要道德、有效

「AI is everywhere.（AI無處不在）」李子建說AI可應用於教學，教大也接受學生使用AI；教大強項是師訓，會與其他院校合作加強AI教研，上月已跟香港科大及內地華東師範大學簽署合作備忘錄，宣布成立「人工智能及教育未來聯盟」，以推動AI在教育領域的科研和發展。他說學生可使用ChatGPT，但要求「ethical and effective use（道德的及有效的使用）」，要誠實使用、註明出處，且須核實求證所得資料。

教大近期成立兩個學院（Academy），即「應用政策研究及教育未來學院」及「教育發展與創新學院」（見表），前者下設人工智能及STEAM教育的研究中心，目的是增強教大在科技教育領域的力量。

李子建說，教師教導學生時也不能只分享書本上的知識，因此需有廣闊視野，持續進修，認知「變的世界」，了解國家、世界發展，認知科技轉變，而師訓課程也要配合。

伙山東院校 準教師考察孔孟故鄉

教大最近與山東曲阜師範大學簽訂合作備忘錄，教大的準教師將有機會參與為期一周的體驗營，前往孔孟故鄉考察學習，李子建說，目的除了加強師德培訓，亦會安排學生去看博物館、孔廟，讓他們認識中華文化價值。