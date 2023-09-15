曾教中學仍想授課 「返課室如魚返海」

母為師 遇良師 成執教鞭濫觴

李子建選擇投身教育事業，與家庭及成長經歷有關。他說媽媽是老師，而求學過程中，遇上一些對他影響很大的好老師，在港大畢業後，他便當上中學老師，其後不斷進修，轉到教育學院任教，之後再到中大任教，他形容在大學教書也是教師，「是老師的老師」，其後於2010年轉到香港教育學院，並見證教院升格大學。

李子建任教大副校長時還有授課和指導研究生，在教育界有不少徒弟徒孫，他說若能安排時間，希望能繼續教書。

李子建說育人的工作如要持續有「火」，便要「加炭加柴」，他的「燃油」包括教育界中很多尊敬的同行者，見賢思齊；同時，教學是人的培育，如他多年來從事本地學校發展範疇的研究，「有很多人的故事，並非純粹科學的實驗」。他說教學有很多「教學場景」，例如去到內地西部考察，看到學校的人與事，又可以寫一部當地教育發展的報告，把教學與研究結合，「當你感到有意義時，你便會有動力繼續向前行」。