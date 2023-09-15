教大李子建：研操守紀錄留成績表 邀實習中小學評鑑品行 或影響投身教界

重點加強準教師道德培訓、國安教育

多間大學早前爆出迎新營醜聞，其中教大有男生涉性侵女生。李子建受訪時尚未揭發迎新營事件，而他當時已表明，提升學生操守是教大未來重點工作之一，敬告矢志教育工作的人，無論在課堂內外也要謹言慎行。

李子建說，教大會在師訓課程中增加教師操守相關元素，例如提醒什麼是可做、不可做，學生要在課程及實習場景中反思，又提出與學校伙伴合作，當學生要去中小學實習，「學校校長或資深老師能參與（實習教師的）評鑑」，而回饋反映方式「可能有分數」，評鑑內容可包括實習生是否了解教師應做、不應做什麼，知不知道如何是一個理想的教師。

談操守集中學校場景 未評示威被捕

學生若未能達到品格要求會有後果，李子建說學生畢業「出關」有兩個層面，「一個是畢業要求，即所謂exit requirement，另一個不影響畢業，但如果（行為）有不妥當的，會反映在畢業證書、成績表上」。不過，李說有關想法仍在商議細節，「同意會影響『出關』，但具體影響如何，仍要在機制上再研究」。對於此舉會否影響學生投身教育界，李未有直接回應，重申社會對教師有很高的道德及行為要求，而教師有「初心」，要明白這是終生職業、傳承職業，對學生影響很大，學校對老師亦有要求，「如果私德有不清楚，你（學校）夠不夠膽請？」

如何界定道德操守？會否含糊不清？學生會去政府總部抗議被控非法集結，是否屬違反操守？教師課餘飲醉酒被人放上Instagram，家長看到又如何？……李子建說難逐一情境解說，「暫時的討論，主要是關注學校場景的事」。他舉例稱：「作為實習老師，去取你女兒電話號碼，你（家長）會否擔心？如果他再約女生去party吃喝，你會否擔心？」他說這些顯然是不應該做的事。

反修例更生者准註冊否 權在教局

2019年反修例事件中多名大學生被捕，李子建說，「八大校長會」已同意支援學生更生，讓他們繼續學業，但學生「出關」能否當教師，他說權在教育局，「教育局本身能夠決定老師註冊，或者不被註冊，這權不在教大」。

對於被評為行為不當的學生有何申訴渠道，教大補充，根據現行機制，學生可就學生紀律委員會的決定上訴。

設國安與法律中心 法律學者領導

除了操守培訓，教育局也要求各大學推行國安教育。李子建稱國安教育會跨學科進行，而教大亦成立「國家安全與法律教育中心」（見表），作為平台支援相關課程，並由曾任職城大法律學院的顧敏康教授領導。

明報記者