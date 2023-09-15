設專組跟進數據外泄 數碼港：未知涉多少個人企業

陳細明重申，強烈譴責今次網絡攻擊，另將成立專責小組監督和跟進事件，由數名附屬委員會主席出任，監督和跟進管理層工作及提出意見，避免同類事件再發生。小組之後會向董事會提交報告，並會向大眾公布。

表抱歉慰問 稱已「盡數通知」受害者

任景信表示，已聘請網絡安全專家做鑑證調查，了解泄漏的數據牽涉哪些個人或種類，由於分析需時，未知道涉及多少個人和企業，但暫未見到有本地以外的人受影響。他重申，已「盡數通知」確定資料外泄或被盜取的受害者。本報早前報道，有受害者稱至今未接獲數碼港聯絡，任景信回應稱，從網絡或報道得悉有關個案，並已與他們了解，指他們未必可以經常看到電郵、接聽電話和留言，而未知已獲接觸。

不繳贖金重要原則 暫不見人為嚴重失誤

任又說，不向黑客繳交贖金是重要原則，但未能預計資料外泄；數碼港正積極與警方和私隱專員公署密切聯繫，取得他們的支援和意見作改善和相應調查。被問事件是否涉人為失誤、誰要問責，任景信稱如發現涉及人為嚴重失誤，有既有程序處理，但目前看不到有此情况。對於會否賠償受影響者，他說如證明到個別的人損失與數據外泄有關，相信法律團隊會嚴肅研究。他強調數碼港並非整個系統被攻擊，現已加固軟件和技術，相信可抵禦相同的攻擊。

數碼港董事、立法會議員劉國勳稱，視乎調查小組進度再決定下次開會日期，處理事件的成本亦交由小組跟進，個人期望小組在3個月內完成調查，事件「唔止係數碼港自己嘅事」，有必要向公眾交代調查結果。

40多受害人擬法律追究數碼港

有資料被外泄的數碼港前僱員表示已集合40多名受害人，考慮採取法律行動向數碼港追討，群組至昨日無人收到通知，數碼港聲稱為受影響者提供的身分監察服務亦未啟用。他指有舊同事致電私隱署，獲建議到環聯網站登記免費信貸提示服務，如資料被盜用借貸會收到提示，質疑數碼港無心處理資料外泄問題。