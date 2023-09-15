大型節慶活動復辦 年宵乾貨攤位回歸

【明報專訊】政府昨公布一系列「香港夜繽紛」活動，隨着社會於新冠疫後復常，多個大型節慶活動都會復辦或回復至疫前規模。明年農曆新年年宵市場乾貨攤位在「缺席」4年後終告回歸，合共1500個攤位售賣年花、飾物及小食，明年2月4日至10日在15個康文署場地舉行，首3日開放至午夜12時，第4至6日延長至凌晨或通宵至清晨。旅發局亦將復辦大年初一花車巡遊「新春國際匯演之夜」。
中秋將至，大坑舞火龍疫後首度復辦，各區將有綵燈會，維園更有粵劇表演，沙田和屯門區有青年團體演出及雜技表演。12月31日晚，旅發局會有大型跨年倒數活動，海洋公園閉園後至午夜亦會舉辦除夕倒數派對。至於迎接萬聖節，海洋公園9月15日至10月31日會有哈囉喂全園祭，迪士尼樂園亦有《惡人舞動迪士尼》匯演等活動。
被質疑部分「舊活動」 張宇人：都停咗好耐
多名立法會議員及政商界代表昨晚亦有出席啟動禮。有傳媒質疑「香港夜繽紛」部分是「舊活動」，對市民是否有吸引力，飲食界議員張宇人指該些活動「都停咗好耐」，包括（國慶）煙花，相信仍有足夠吸引力，可為維港兩岸食肆帶來人流，形容是百花齊放。
旅發局主席彭耀佳表示，很多活動過去受疫情影響停辦，該些活動一直受市民歡迎，相信不少人期待重辦，而活動亦會加入新元素，旅客也會因市面氣氛增強願意來港。