大型節慶活動復辦 年宵乾貨攤位回歸

中秋將至，大坑舞火龍疫後首度復辦，各區將有綵燈會，維園更有粵劇表演，沙田和屯門區有青年團體演出及雜技表演。12月31日晚，旅發局會有大型跨年倒數活動，海洋公園閉園後至午夜亦會舉辦除夕倒數派對。至於迎接萬聖節，海洋公園9月15日至10月31日會有哈囉喂全園祭，迪士尼樂園亦有《惡人舞動迪士尼》匯演等活動。

被質疑部分「舊活動」 張宇人：都停咗好耐

多名立法會議員及政商界代表昨晚亦有出席啟動禮。有傳媒質疑「香港夜繽紛」部分是「舊活動」，對市民是否有吸引力，飲食界議員張宇人指該些活動「都停咗好耐」，包括（國慶）煙花，相信仍有足夠吸引力，可為維港兩岸食肆帶來人流，形容是百花齊放。

旅發局主席彭耀佳表示，很多活動過去受疫情影響停辦，該些活動一直受市民歡迎，相信不少人期待重辦，而活動亦會加入新元素，旅客也會因市面氣氛增強願意來港。