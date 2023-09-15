夜繽紛啟動 商場播英超港鐵「5送1」 推優惠延長營業 睇戲35至60元 無夜間消費券

四大主題體驗 太空館藝術館增晚間活動

「香港夜繽紛」活動由政府牽頭，支持機構達30個，活動分四大主題。多元娛樂體驗方面，逾80間商場將舉行不同主題活動，如直播英超和亞運、辦電影晚會等，並相應延長開放時間。文化藝術方面，逾80%戲院將推夜場或尾場票價優惠，科學館、藝術館及太空館等將增設晚間體驗及活動，並延長開放時間至晚上10時。

市民亦可以優惠票價乘開篷巴士，行走夜間特別路線，當局亦會研究提升各區夜市氣氛，利用各地區優勢舉辦不同活動。

旅發局正與廟街販商商會及政府部門商討，研究提升廟街夜市氣氛，例如加添裝飾佈置及舉辦美食活動，透過加入新元素增加吸引力。

3海濱周末辦音樂會無人機表演等

至於海濱體驗，灣仔海濱、西環卑路乍灣海濱長廊及觀塘海濱本月底起每個周未舉行活動，包括音樂會、無人機表演、文創活動、小賣攤位等。而節日精彩體驗，主要是復辦多個於新冠疫情期間停辦或縮減規模的活動，包括十一國慶煙花、年宵市場乾貨回歸（見另稿）。

交通方面亦有配合，港鐵會於本月29日至11月23日推出「玩夜啲賞你搭」優惠，市民使用已連結MTR Mobile帳戶的成人八達通，乘搭5次晚上10時半後出閘的車程，可獲1次免費車票，每人最多可獲4次。

領展研免費戶外電影 基滙推螢光系列活動

房屋局長何永賢亦表示，屋邨居民下班回家後，也可到樓下一家大小吃東西及參與活動，故當局聯絡了基滙資本、領展及油塘大本型，其中領展正構思舉行免費戶外電影；基滙資本會有螢光系列活動，例如螢光攀山、螢光跑及螢光瑜伽。

陳茂波稱，期望透過一系列活動，讓市民晚間外出約會相聚有更多選擇，帶動晚間市道氣氛更旺。至於整個計劃的預算，他說很多活動都是與社會不同界別合作，優惠是由商場、食肆或港鐵推出，「政府本身未必要使好多錢」。

至於會否協助人手不足的商戶延長營業時間，副財政司長黃偉綸稱商戶對於延長營業「有信心」，「亦唔係要每晚做（延長），有時係星期六或星期五六」，又指餐飲界現時可從「補充勞工優化計劃」輸入非技術人員，料數月內能看到效果。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676