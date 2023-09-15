漫遊帳單延兩三月發 客不知貴續用

單日165分鐘收$5050

消委會總幹事黃鳳嫺稱，外遊復常後的漫遊服務投訴上升，1213宗投訴中有635宗涉及收費爭議；涉及服務質素及合約糾紛的比例則分佔總數25%及22%。其中一宗個案涉及收費爭議，投訴人方女士今年1月及2月在加拿大使用香港手機號碼作漫遊通話，於3月收到帳單，電訊商稱她在1月用了7分鐘漫遊通話，收費170元；方於4月再收帳單，稱2月漫遊通話160分鐘，收費4900元。由於帳單顯示計算截至2月底，加上方女士3月沒有使用漫遊通話服務，遂繳付費用。不過，她於5月再收帳單，顯示2月27日漫遊通話了165分鐘，收費5050元。

方女士不滿漫遊通話帳單延誤，加上留言信箱通話的收費高昂，惟電訊商解釋，因當地供應商延遲提供漫遊用量所致。及後方女士向消委會及通訊辦求助，最終電訊商提供八折優惠。黃鳳嫺提醒市民，要清楚閱讀電訊商的電話短訊或電郵信息，並每月檢查帳單，如發現不明收費，應盡快聯絡電訊商。

（消委報告）