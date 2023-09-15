明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

漫遊帳單延兩三月發 客不知貴續用

【明報專訊】消委會今年首8個月接獲1213宗有關流動電話漫遊服務投訴，逾半涉及收費爭議，較去年同期711宗增約71%。有投訴人不滿漫遊通話帳單嚴重延誤，兩三個月後才顯示費用，令她不知收費高昂下繼續使用漫遊服務。消委會認為商戶應加強與消費者溝通，主動解釋各種數據組合、清楚列明增值服務等條款，確保消費者清晰接收及理解服務細節，信能減少爭議。

單日165分鐘收$5050

消委會總幹事黃鳳嫺稱，外遊復常後的漫遊服務投訴上升，1213宗投訴中有635宗涉及收費爭議；涉及服務質素及合約糾紛的比例則分佔總數25%及22%。其中一宗個案涉及收費爭議，投訴人方女士今年1月及2月在加拿大使用香港手機號碼作漫遊通話，於3月收到帳單，電訊商稱她在1月用了7分鐘漫遊通話，收費170元；方於4月再收帳單，稱2月漫遊通話160分鐘，收費4900元。由於帳單顯示計算截至2月底，加上方女士3月沒有使用漫遊通話服務，遂繳付費用。不過，她於5月再收帳單，顯示2月27日漫遊通話了165分鐘，收費5050元。

方女士不滿漫遊通話帳單延誤，加上留言信箱通話的收費高昂，惟電訊商解釋，因當地供應商延遲提供漫遊用量所致。及後方女士向消委會及通訊辦求助，最終電訊商提供八折優惠。黃鳳嫺提醒市民，要清楚閱讀電訊商的電話短訊或電郵信息，並每月檢查帳單，如發現不明收費，應盡快聯絡電訊商。

（消委報告）

上 / 下一篇新聞

夜繽紛啟動 商場播英超港鐵「5送1」 推優惠延長營業 睇戲35至60元 無夜間消費券
夜繽紛啟動 商場播英超港鐵「5送1」 推優惠延長營業 睇戲35至60元 無夜間消費券
大型節慶活動復辦 年宵乾貨攤位回歸
大型節慶活動復辦 年宵乾貨攤位回歸
設專組跟進數據外泄 數碼港：未知涉多少個人企業
設專組跟進數據外泄 數碼港：未知涉多少個人企業
教大李子建：研操守紀錄留成績表 邀實習中小學評鑑品行 或影響投身教界
教大李子建：研操守紀錄留成績表 邀實習中小學評鑑品行 或影響投身教界
曾教中學仍想授課 「返課室如魚返海」
曾教中學仍想授課 「返課室如魚返海」
設新學院拓AI教育 盼學生認知「變的世界」
設新學院拓AI教育 盼學生認知「變的世界」
馬家健冤案師爺囚3年 官斥濫用法律業身分
馬家健冤案師爺囚3年 官斥濫用法律業身分
裝修工姦繼孫女囚13年 親屬曾着事主求情 控方跟進
裝修工姦繼孫女囚13年 親屬曾着事主求情 控方跟進
表行劫案 10歲童及19歲青年還押
表行劫案 10歲童及19歲青年還押
穿制服偕少女開房 休班警認罪囚16月
穿制服偕少女開房 休班警認罪囚16月
警方：休班穿制服須處長批 保管有嚴格指引
警方：休班穿制服須處長批 保管有嚴格指引
涉中環站狎直播韓女 印裔漢准保釋
涉中環站狎直播韓女 印裔漢准保釋
「感激」刺警案 官指「撤議案」求情有力
「感激」刺警案 官指「撤議案」求情有力
屋署月初曾視察 紅雨動工吊臂塌 擊中諾士佛臺住廈平台 區議員：打風居民已見搖搖欲墜
屋署月初曾視察 紅雨動工吊臂塌 擊中諾士佛臺住廈平台 區議員：打風居民已見搖搖欲墜
指因寓所祈禱被炒 印傭控僱主家歧視
指因寓所祈禱被炒 印傭控僱主家歧視
移民工工會：生活習慣簽約前應達共識 宗教行為無礙工作不應阻
移民工工會：生活習慣簽約前應達共識 宗教行為無礙工作不應阻
紅雨4小時多區水浸 石澳道坍塌擴大一度封
紅雨4小時多區水浸 石澳道坍塌擴大一度封
成員稱亦助政見分歧者 官質疑「星火」不僅人道援助
成員稱亦助政見分歧者 官質疑「星火」不僅人道援助
時任警涉偷醉漢手機 截停同袍：自稱伙記跪地求情
時任警涉偷醉漢手機 截停同袍：自稱伙記跪地求情
部分風筒負離子遠低聲稱 一款近無 $199米家與$3680 Dyson同獲4星
部分風筒負離子遠低聲稱 一款近無 $199米家與$3680 Dyson同獲4星
行李延誤購萬元日用品 航空公司賠3300
行李延誤購萬元日用品 航空公司賠3300
核對／不對
核對／不對
大灣區GBA專題：粵用電全國最多 發電增加未自足 半年電力「缺口」相若3個香港用量 需雲南供應
大灣區GBA專題：粵用電全國最多 發電增加未自足 半年電力「缺口」相若3個香港用量 需雲南供應
灣區手記：廣東壽司／文：尚東美
灣區手記：廣東壽司／文：尚東美
【Emily】見日本菜餐廳排長龍 領事謝港人對東瀛熱愛
【Emily】見日本菜餐廳排長龍 領事謝港人對東瀛熱愛
【Emily】今年度目標請50個AO 少過去年
【Emily】今年度目標請50個AO 少過去年
【Emily】科學館新「古生物展廳」展最完整恐爪龍化石
【Emily】科學館新「古生物展廳」展最完整恐爪龍化石
【Emily】房協紅磡長者屋52開放式單位待租
【Emily】房協紅磡長者屋52開放式單位待租
【Emily】湯家驊辦公室 昨紅雨又漏水
【Emily】湯家驊辦公室 昨紅雨又漏水
【Emily】工聯倡港深口岸區建牙科醫院
【Emily】工聯倡港深口岸區建牙科醫院