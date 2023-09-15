部分風筒負離子遠低聲稱 一款近無 $199米家與$3680 Dyson同獲4星

3款安全不達標 其一升溫超標

消委會測試的13款風筒均通過結構及非正常操作測試，但「Parlux」風筒於溫升測試中，摩打線圈量得溫度升幅超標，量得130K（1K即1℃），較標準上限高出15K，或影響產品安全及壽命。機電署回覆本報稱，審視報告後發現有三款風筒的安全評分不達標，當中兩款風筒的標示說明不足，一款的溫升測試超標，但三款風筒在正常操作下不會構成危險。署方稱已聯絡相關供應商，對方承諾改善，包括修訂產品警告標誌和產品說明書的安全字句，並檢視產品生產品質等。

吹髮速度差85% Dyson過100℃

消委會亦測試各風筒吹髮溫度及吹乾效能，將各風筒設定至最高溫度及風速，測試吹乾一塊沾約10克水的布，量度濕布重量下降幅度，推算吹髮速度。結果顯示，13款風筒吹乾速度平均每分鐘3.4至6.3克不等，所花時間相差約85%。吹髮溫度方面，「ghd」及「Dyson」分別測得逾96℃及108.1℃，若用戶設定使用時感覺吹髮溫度過高，應調低溫度。

負離子測試方面，消委會以每立方厘米計算，各樣本可產生361個至8990萬個負離子。若不計算「amika」，量得最低濃度的「Parlux」只產出83萬多個負離子，不符聲稱的5000萬個負離子，而「iLIVI」聲稱負離子濃度達1億，但測試只得近1600萬個，較聲稱少84%。

消委會解釋，今次的負離子濃度測試參考去年8月發布的最新國際標準，生產商設計及測試產品時尚未確立，廠商的聲稱數值或以自訂方法量度所得，故不能直接比較聲稱數值及實際量得數值。消委會建議生產商描述其負離子濃度量度方法，增加透明度。

明報記者

（消委報告）