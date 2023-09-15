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港聞二

「感激」刺警案 官指「撤議案」求情有力

【明報專訊】港大學生會評議會2021年7月通過「感激」七一刺警案疑犯梁健輝「為港犧牲」議案，4名出席會議的學生被拘控，他們周一開審前否認《港區國安法》宣揚恐怖主義罪，但承認交替的煽惑他人有意圖而傷人罪，昨在區院求情。法官謝沈智慧稱各人都是有前途年輕人，對於要向他們判刑感到傷感（I am very sad to be the person sentencing them），但法庭要一視同仁；另同意公開道歉和撤回議案是有力求情因素。

4名被告依次為張敬生（21歲）、郭永皓（22歲）、杜林丞亨（20歲）及容頌禧（21歲），均為學生。

控方周一讀出案情時被法官批評有多處文法錯誤，法官昨開庭時稱庭上已讀出案情，不會接收控方呈上的修訂案情，控方做法令人費解，稱職業生涯以來從無遇到如此情况。控方回應稱僅修正，並非要求重讀案情。

次被告的代表大律師陳國維首先求情，提到最有力因素是認罪，法官即打斷稱次被告於首次預審時才表示認罪，最多可給予四分之一減刑，而非辯方提出的三分之一。辯方解釋第二次預審前才接手本案，已爭取時間與控方達成認罪協商，並力陳次被告召開記招道歉和撤回議案。法官同意此舉是有力求情因素。

大狀稱最有力因素是認罪 官質疑遲認

法官續引述第三被告的代表大律師關文渭說，若判刑遲於本周，第三被告屆時已超過21歲，不能考慮其他非監禁式刑罰。法官質疑對21歲以下者考慮非監禁刑罰的原則對本案無約束力，要求辯方呈上案例說服法庭。大律師邱治瑋稱第四被告於政府表態後已辭去學生會職務，未料到言論會引起如此大反應；至於首被告，代表他的資深大律師夏偉志身體抱恙，其求情保留，連同有需要釐清的觀點，法官最終押後聆訊至下周三（20日）。

【案件編號：DCCC 917/21】

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