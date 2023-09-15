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港聞

港聞二

穿制服偕少女開房 休班警認罪囚16月

【明報專訊】現已停職的28歲男警員，在酒店房間換上警察制服嘗試和15歲少女性交但無法勃起。他昨於區域法院承認「企圖與16歲以下女童非法性交罪」，另一項製作兒童色情物品罪則於法庭存檔，判囚16個月。法官斥他利用警員身分犯案，守法意識薄弱，但相信他只是警隊「極小撮害群之馬」，警隊仍是專業的紀律部隊。

求情稱對方倡穿警服

官：佢要支槍都畀？

辯方昨求情稱，被告賴子樑（現28歲）沒有戀愛經驗，感情上猶如「初哥」，他當時真心願和事主X交往，亦沒利用警員身分犯案；不過X案發時不足16歲，「成件事真係早咗啲」。辯方形容X在性和感情上「有相當經驗」，X亦對警員「情有獨鍾」，喜歡穿警隊制服男子，故要求被告穿上制服性交。

暫委法官鍾偉強批評，被告犯案時並非當值，穿警察制服和X發生性行為，「咁唔係利用職權，唔係用警隊equipment（裝備）協助犯案咩？」辯方承認被告行事愚蠢，重申是X提議被告穿上制服。鍾官聞言稱「更加唔得」，「唔通個女仔要支槍都畀？」鍾官又稱，警隊制服理應用於執行職務，被告將制服帶去酒店討好X，正是利用警員身分犯法。

鍾官認為本案情節嚴重，被告利用警員身分是加刑因素，他帶警隊制服到酒店旨在取悅X，達至自己目的。鍾官又說，被告明知X有男友仍犯案，可見他不是一時鹵莽，而是有詳細計劃。

官指近年青年守法意識差

鍾官提及，近來社會出現令人憂慮的現象，年輕人守法意識薄弱，犯錯前沒考慮後果，「直至東窗事發要承擔後果，才知道為時已晚，但大錯已經鑄成，就後悔莫及」。本案而言，鍾官稱被告擁有近3年執法者經驗，仍有此問題，令人憂心。

案情指被告2021年透過交友程式「Heymandi」認識X，並帶X到沙田帝逸酒店一房間。其間被告換上警察制服撫摸X，兩人各自脫去衣服。被告吻X乳房一段時間，其後戴上安全套嘗試性交，但無法勃起。被告曾以手指插入X陰道，以手機拍照和拍片。

翻查資料，同案警員被告姚燕武（29歲）、吳星熠（28歲）擬不認罪，案件排期開審。

【案件編號：DCCC 916/22】

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