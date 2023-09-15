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大灣區GBA專題：粵用電全國最多 發電增加未自足 半年電力「缺口」相若3個香港用量 需雲南供應

【明報專訊】隨着早前各地陸續公布今年上半年電力市場運行情况，全國電力版圖漸次清晰。經濟大省廣東、山東、江蘇、浙江仍是全國排名前四的用電大戶，其中廣東上半年「全社會用電量」3823.2億千瓦時（kWh），按年增7.5%。不過，雖然廣東同時是全國發電量大戶，僅次內蒙古，惟不足以應付全省用電需求，電力缺口之大也在全國前列。

明報記者

用電發電涉及能源管理，與民生經濟有重要關係，如何平衡電力供需矛盾一直是國家重要議題。根據國家統計局，今年上半年中國全社會用電量4.31萬億千瓦時，按年增長5%。作為支撐全國經濟的主要省份，廣東、山東、江蘇、浙江是排名前四的用電大戶，上半年全社會用電量分別達3823.19億、3795.8億、3600.13億及2778.1億千瓦時。至於內蒙古，上半年全社會用電量2296.5億千瓦時，增速高達10.5%、僅次海南，位居全國增速第二，升至全國用電量第五，超越河北（見表）。

粵工業用量佔六成

第三產業年增13%

一般而言，工業用電量在全社會用電量佔比大，內蒙古排名上升，反映其工業發展。在光伏行業的帶動下，當地上半年第二產業（工業）用電量為2011.3億千瓦時，佔全社會用電量的87.6%。

對比內蒙古，服務業較發達的廣東，來自第三產業的用電量上半年增長較高，年增12.6%至867.1億千瓦時，佔比22.7%，至於第二產業用電量，上半年為2258.3億千瓦時，年增4.9%，佔全省用電比例59.1%（見圖）。

至於香港，政府統計處數據顯示，本港今年上半年用電量（包括住宅、商業、工業及街燈）為75,430太焦耳，即209.5億千瓦時。

回看內地，從各省份用電變化來看，上半年共有29個省份用電增加，海南、內蒙古、青海、廣西、西藏5省按年增速超過10%，湖北、貴州是全國僅有用電量減少的省份，主因是第二產業用電量減少所致。

發電量全國第二

既看用電，也看發電，廣東不僅用電第一，也是發電量第二高的省份，上半年發電量3193.2億千瓦時，僅次於內蒙古的3452.2億千瓦時。不過，廣東未能做到電力自給自足，上半年有630億千瓦時的用電「缺口」，需靠雲南「西電東送」。

不止廣東，其實內地上半年共有17個省份存在用電缺口，廣東並非供需差距最大，高踞全國第一的山東「缺口」達950.2億千瓦時，浙江、江蘇也超過700億千瓦時，故4個經濟大省不單用電發電量領前，也是全國最缺電的省份。

內蒙對外輸電最多 錄「盈餘」

只是凡事有例外，內蒙古上半年用電多，發電更多，是供電「最強外援」，同期發電量3452.2億千瓦時，「盈餘」1155.7億千瓦時，均居全國第一。翻看紀錄，內蒙古對外輸電量已連續18年領先全國，輸電範圍覆蓋華北、東北、華東、西北地區以及蒙古國，例如山東每年有300多億千瓦時的用電來自內蒙古，約佔當地用電量一成。

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