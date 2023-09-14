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港聞

港聞二

【Emily】8月訪客410萬 約為疫前84%

【明報專訊】旅發局今年初預料全年訪港旅客數目逾2500萬人次，該局噚日公布，8月訪港旅客約近410萬人次，按月增約14%，等於新冠疫情前（2017至2019年相同月份）平均數嘅84%；累計計算，今年1至8月訪港旅客人次超過2000萬。

據旅發局數據，8月份內地訪港客佔逾340萬人次，比7月增加接近50萬人次，今年首8個月內地訪港客超過1650萬人次；而8月份非內地訪港旅客亦超過64萬人次，今年首8個月超過400萬人次。

旅發局：漸進復蘇 續辦大型活動

旅發局話，香港旅遊業仲繼續穩定同步伐漸進地復蘇，但復蘇步伐會受貨幣匯率、航空運力同世界經濟等唔同因素影響；局方未來數個月會努力舉辦一連串大型旗艦活動，包括晚上舉行嘅大型活動，例如「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」等，營造熱鬧嘅節慶氣氛，吸引旅客同市民嚟參與。

旅促會：酒店旅社缺人 國泰需時恢復

旅遊促進會總幹事崔定邦同Emily講，訪港旅客特別係內地客𠵱家都穩步上升，加上秋天同冬天係旅遊旺季，通常都會有更多人來港旅遊。佢又話現時主要面對人手不足問題，例如酒店同旅行社操作人員短缺，而且航空公司運載能力特別係國泰，仲需要時間恢復。佢預期仲要大概一兩年時間先可以恢復到疫情前水平。

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