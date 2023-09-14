警槍擊截賊車 一匪求情自稱皇仁舊生

8人認串謀搶劫藏械等5罪

8名被告依次為王承志、蘇嘉俊、鄭子鍵、吳聯傳、余鑫健、黃歲彰、周信發及張承發，年齡分別24至36歲。8人涉3宗搶劫事件，首7人被指於2019年12月3日在何文田串謀搶劫，其中5人另管有牛肉刀等武器。王及余另涉同年12月1日在土瓜灣珠寶店劫走248件金飾，價值約120萬元；張涉於同年11月8日在旺角劫走另一人的32隻手表，價值460萬元；鄭再於犯案後洗黑錢。

案情指，警方12月3日中午按線報在何文田截查涉案的士，余及周下車逃走，王繼續行駛並撞到警車。另一架白色私家車上有蘇、鄭、吳及黃，4人拒絕下車，同樣撞到警車，警員開了一槍。7人其後被捕，的士上有5把刀和一把鎚仔。王在警誡下表示有人接觸他稱「有單嘢做」，獲知要「搶個中年男人嘢」，成事後可獲10萬至20萬酬金。蘇則表示黃提到要「降住」某人，其他人把風。

其餘兩次搶劫，被告均在贓物到手後逃離現場，張稱事前知道要假扮顧客開門讓同黨入內。警方搜查鄭寓所時發現有12萬現鈔、名表等，鄭解釋前者為存款，後者是黃借來，承認覺其「來歷不明、有古怪」。

皇仁仔稱不值得花時間讀書 誤入歧途

控方指除蘇嘉俊外其餘7人均有案底，包括入屋犯法、襲擊等，其中王承志有5次定罪，涉12項控罪。辯方求情稱王中學就讀皇仁書院，惟成績平平，覺得不值得花時間讀書，就業後結交損友踏上歧途，案發時他欠債，視犯案為轉機。

【案件編號：HCCC 66/23】