北都農地66種鳥具特別生態價值 極危禾花雀越冬地 嘉道理農場促定全面保護策略

錄全港27%雀鳥 沙嶺濕地綜合價值最高

嘉道理前年12月至去年11月期間，選定9幅農田生境做鳥類研究，記錄到佔全港27%的雀鳥，包括珍貴物種如灰頭鵙、彩鷸及灰燕鵙等。嘉道理續稱，眾多農田中以沙嶺濕地綜合生態價值排第一，雖然面積較小僅17公頃，但農田及魚塘比例較均衡，是鳥類和具特別保育價值物種數量最多的地方，歐亞水獺亦很有可能在當區活動；根據過往文獻，彩鷸亦很可能曾在沙嶺的農地繁殖。

另發現金斑蛺蝶赤斑曲鈎脈蜻

至於週田—李屋及大埔田—山雞笏的農田，兩處均位處平原河流域，生態價值分別位列第二及第三，並包括部分本港香港現存最大的農田區域，擁有棲地的完整性及多樣性，除有豐富鳥類群落，亦記錄到其他動物，並發現蝴蝶如金斑蛺蝶及蜻蜓如赤斑曲鈎脈蜻等，均屬較珍貴物種。

嘉道理農場暨植物園高級自然保育主任羅益奎稱，香港農地佔土地總面積不足4%，主要集中在新界北部，而過去10年農地減少近九成，活躍農地亦不足1%。他說，政府多視農地為土地儲備，忽視生境價值，促政府加強對農田多樣性的研究，以及制定全面的農田多樣性保護策略，例如將沙嶺濕地納入擬議的沙嶺/南坑自然生態公園範圍。

該園保育經理楊劍煥表示，雖然政府正做「農業優先區」顧問研究，但似乎較着重農業產量，多於考慮農田功能和價值，建議政府提出更多保育措施。

環境局：向有生態基線調查 未涵上述9地點

環境局回覆稱，漁護署一直做的全港性生態基線調查，主要涵蓋郊野公園、米埔拉姆薩爾濕地及其他具高生態價值地點等，以監察本港生態環境狀况及生物多樣性，但有關調查沒針對上述提及的地點，故沒有相關資料可直接比對。

該局續稱，將來北部都會區相關工程須全面環境影響評估及建議合適的緩解措施，保護受項目影響生態環境，若發展工程對區內生物多樣性或生態價值造成影響，法定環評程序將確保影響得到合適緩解。

稱研「新積極保育政策」

環境局表示，正研究實施「新積極保育政策」，分階段在北都建立濕地保育公園系統，提升北都的「環境容量」，並提升該區生態價值和生物多樣性。

明報記者

（城市保育）