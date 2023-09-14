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港聞二

《施政》建議不見政制專章 民主黨：非迴避

【明報專訊】計劃參選區議會的民主黨昨就《施政報告》公布建議書，惟今年僅在前言提及「重啟政改」，未有獨立章節闡述。民主黨主席羅健熙否認刻意迴避，重申仍重視政制發展，並促請政府就不同政策加強諮詢。民主黨今年提出逾80項建議或意見，包括跟隨內地「房住不炒」政策，毋須撤辣。

民主黨過去多年均設章節講政制，昨公布的《施政報告》建議書有別以往，僅在前言提出「重啟政改」，沒政策建議。羅解釋，政制問題牽涉本港社會背景，十分重要，故在前言提及，若要迴避，建議書就完全不會着墨。他稱現時爭取政改如「緣木求魚」，但認為這是最長遠及切實的方式，確保政府施政貼地，促請政府調整區議會等各級選舉制度，增加市民參與度。他又指今屆政府不少公眾諮詢「水過鴨背」，冀加強諮詢，提升市民對社會事務的歸屬感。

羅又認為發展夜經濟治標不治本，實際經濟貢獻有限。他指本港旅遊業過分依賴內地旅客，逾八成來自內地，建議吸引過夜及中長途旅客。

不贊成樓市撤辣

商界及部分建制派爭取樓市「撤辣」，民主黨認為本港樓價仍遠超市民負擔能力，應跟隨內地「房住不炒」方針，毋須撤辣。民主黨促請政府盡快在粉嶺高球場建屋，大規模收回棕地，重申基於最新評估，近年人口持續下降，應放棄發展交椅洲人工島。

改制後首場區選12月舉行，羅早前接受本報訪問稱支持民主黨派人參選。有意見認為倘民主黨參選，中央會期望該黨過渡成「愛國者」，羅強調「民主黨就是民主黨」，不會放棄原則，不會因改制而不發聲。

相關字詞﹕施政報告 政改 區議會選舉 民主黨

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