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港聞

港聞二

學者：耕種風險如捕漁

【明報專訊】東京大學大學院文學研究科副教授張政遠提到，日本政府把核事故產生的核污染土，存放在大熊町的「中間貯藏施設」，數年前把輻射量較低的核污染土，送到飯館村部分地方試驗種植。飯館村農民要承受核污染土的種植風險，與福島漁民承受核污水排放的捕撈風險頗相似。張教授認爲，如何有效處理大量累積廢料，確保福島產品無超標，成核事故後的難題。

指IAEA權威也會出錯

對於日方認為國際原子能機構（IAEA）在核電最具權威，張稱「再有權威的組織都有錯漏可能，不能因其監管就一廂情願認定是最理想情况」，建議訂立獨立監察機制，邀大學專家及傳媒加入，才令排放計劃更可信。

東電周一完成首階段核污水排放，自排放計劃以來，本月初首次在排放口附近海水取樣，檢測到輻射物氚濃度達世衛標準下限。張認為即使東京稱目前情况符合預計，但不被過濾的輻射物可能殘留海中，建議東電繼續監察海水輻射量會否超標。

須構思新產業 重現活力

面對福島縣產品聲譽受損，他認為除直接資助收入減少的漁民外，由於未必每項產品都準確列明產地，如福島食肆的三文魚未必出自本土，而是來自俄羅斯或智利等，故日方可完善監管制度，讓消費者掌握產品準確來源，重建「福島」品牌的信心。

福島逐步踏上復興之路，張形容是「跨世代工程」。他提到日方積極在當地建設車站、住宅、商廈等硬件配套，惟「重建工作不是完成硬件建設就達標」，「心靈配套」同樣重要，予民眾有重建故鄉之感，非單純強調科學安全。他留意到重返災區的人多是長者，年輕人或已適應「第二故鄉」，在搬離災區10多年後，擁有不同的學業、事業或生活圈子，不會貿然重返災區。

至於如何令社會重現活力，張指出富岡町興建酒莊，非傳統清酒產業，「與其從事舊產業，不如建構新產業」，反映重建福島未必要拘泥昔日模式。

（核污水系列二．三）

相關字詞﹕福島復興 飯館村 福島核污水排放

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