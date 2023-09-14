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港聞

港聞二

建藝術村酒莊 新產業謀出路

【明報專訊】受福島核事故影響的飯館村正值重建，有年輕藝術家在當地成立社區平台「図図倉庫」。其中一名創辦人矢野淳提到，核事故後旅客到訪當地，主要參觀災區、廢墟及紀念館等，惟這只是臨時景點，福島不會永遠以「黑色旅遊」包裝，期望図図倉庫成為免費的秘密研究基地，用藝術創作形式吸引世界各地的人前來，共同探索飯館村可能性。他舉例，飯館村以務農為主，將來可化身環境保育的平台，讓到訪者學習自然生態、放射物質等議題。

藝術家：不可永遠做黑色旅游

矢野淳修讀建築，東北大地震發生後，年僅15歲的她就經常到災區做義工。她在東京藝術大學就讀期間，對廢墟重建及規劃產生興趣，畢業後隨父田尾陽一到飯館村。當時村長提出以一萬日圓出租災後空置近10年的農產品店，図図倉庫應運而生，集結村民智慧。她憶述倉庫的木材來自拆卸的臨時住屋；家具來自荒廢校舍；屋頂隔熱層是當地農作物籾殻，好處是不利蟲產卵；外牆由當地學生「填色」。

図図倉庫先後獲縣政府及民間財團資助，平日亦會租出空置場地，另設咖啡館及零售店維持基本開支，未來將舉辦更多活動和本地團。東京出身的矢野淳稱，自己並非完全否定東京價值，不過以福島縣為例，核電廠工作是本地主要就業機會，再為東京提供電力，縱然制度難以改變，福島亦應思考自身價值及發展定位，不要抱持「為支持東京而存在」想法。

眾籌起莊園 將建釀酒廠

至於距離福島第一核電廠少於10公里的富岡町，有當地義工及民間組織發起眾籌，自2016年起開設富岡葡萄酒莊園，現時分別在小浜、下千里及富岡車站試種葡萄。負責人細川順一郎稱，當地人口原有約1.6萬，災後剩下約2100人，少於一半是原居民，不少人擔心家鄉從此成廢墟，故舉辦參觀及農耕活動，重建以葡萄酒為核心的社區。他透露最快明年會在車站附近開設釀酒廠，採摘全部葡萄料可釀製約3至4萬支酒，並強調農產品檢測至今全部符合安全標準。

（核污水系列二．三）

相關字詞﹕福島核污水排放

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