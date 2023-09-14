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港聞

港聞二

飯館村研耕地除核污 學者農民助重建 指日政府排水政治決定 不解中國禁令

【明報專訊】福島核事故發生後，縣內「飯館村」原本不受地震及海嘯影響，可惜因風向關係出現核污染，村民要撤離。學者田尾陽一於災後3個月與當地農民菅野宗夫等成立「福島再生會」，研究農地除污和分析核輻射量方法，並提供社區支援及旅客農耕體驗等，冀以民間力量促進重建。對於日本政府排放核污水，田尾陽一擔心當地產品聲譽再度受損，又認為日本政府及東電決定屬政治考慮，未有充分理解漁民想法，「科學基礎在於直覺和好奇心，在前線工作的漁民不希望輻射物排放大海，卻被指不懂科學」。菅野宗夫指難以理解中國內地和香港禁令，「一聽到來自某國的產品就不吃，完全無根據」。

明報記者 施晉宇、鄧宗弘 福島、東京直擊

飯館村位於福島第一核電廠西北方向約30公里，福島核事故發生後，原本不屬於日本當局禁區範圍。學者田尾陽一與村民檢測後，發現該村受風向影響而出現核污染，當局災後一個月才撤走當地居民。被問及為何不到其他地方重新開展生活，農民菅野宗夫說自己土生土長，離開時已屆六旬，家族三代都在村務農為生。他下定決心，一旦獲准重新踏足飯館村，必定會開放土地，讓學者研究土壤淨化方法，唯一條件是學者「不能獨佔研究成果」，須與其他農民分享，重振當地耕作業。他指現時會自行檢測所有農產品，確保輻射量達標才出售。他相信「核事故不單禍及福島」，若核污染擴散，全球都受影響，要抱持自己都是災民的意識，共同思考及解決問題。

開放土地 促學者分享成果

直到2017年，日本才解除當地「避難指示」。學者田尾陽一在東京大學修讀物理學系，指其中一種輻射物「銫」累積在土壤表面約5厘米，日方花費大筆公帑和機器進行翻土工程，惟做法耗時及成效不佳。他與其他學者和農民自發研究，包括將水倒進受污農田，由農民以農具移除約5厘米土壤，結果令農田輻射量大減至安全標準，且方法容易掌握。

至於飯館村重建進度，他指部分山區仍未開展除污工作，農產品數量及售價不復災前水平。災前原有約6000人務農為主，至今只有兩成人口重返。

民間自發 剷農地受污表面

東電上月排放核污水後，港府同日起禁止包括福島縣等10個都縣的水產品進口。根據食安中心網站，港府在福島核事故後，對當地蔬果及奶類飲品等進口管制措施不變；而當地的肉類、家禽及禽蛋等，則須附有簽發的輻射證明書，指相關食品的輻射水平無超出食品法典委員會的指引限值才可進口。

翻查日本農林水產省數據，前年福島縣漁業及農業生產總值，分別約95億日圓及1913億日圓，回復至災前2010年約五成及八成水平。對於福島縣漁民及農民擔心當地漁農產品聲譽受損，日本政府官員月初接受本報訪問時，提到福島縣產品的價格仍較其他縣低，反映謠言造成的損害；又指同意業界觀點，因此日方會針對國內外有害謠言採取措施，提供有科學依據且透明度高的資訊，並加強打擊不實資訊。

（核污水系列二．三）

相關字詞﹕福島復興 福島核污水 日本水產 農林水產省 福島再生會 福島核污水排放 飯館村

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